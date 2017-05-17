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сегодня, 15:27 1

Пропавшего на реке Олекме амурчанина не нашли, спасатели отправляются домой

Пропавшего на реке Олекме амурчанина не нашли, спасатели отправляются домой
Фото: mchs.gov.ru

Накануне на реке Олекме завершилась активная фаза поисков пропавшего жителя Приамурья. Мужчину найти не удалось. 26 мая группы спасателей отправляются домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

О происшествии Амур.инфо сообщало 19 мая. 18 мая на Олекме перевернулась моторная лодка, в которой находились двое жителей Амурской области. Мужчина пропал, а женщине удалось спастись и связаться со спасателями.

В ходе начавшихся поисков удалось найти только спасательный жилет, принадлежавший спасшейся амурчанке. За все дни было обследовано 211 квадратных километров акватории и береговой линии.

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#происшествия

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Комментарии
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  • эсфирь

    эсфирь
    41 минута назад

    Очень жаль. Царствие небесное...

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