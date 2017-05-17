Пропавшего на реке Олекме амурчанина не нашли, спасатели отправляются домой
Накануне на реке Олекме завершилась активная фаза поисков пропавшего жителя Приамурья. Мужчину найти не удалось. 26 мая группы спасателей отправляются домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.
О происшествии Амур.инфо сообщало 19 мая. 18 мая на Олекме перевернулась моторная лодка, в которой находились двое жителей Амурской области. Мужчина пропал, а женщине удалось спастись и связаться со спасателями.
В ходе начавшихся поисков удалось найти только спасательный жилет, принадлежавший спасшейся амурчанке. За все дни было обследовано 211 квадратных километров акватории и береговой линии.
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