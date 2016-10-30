Маленькая амурчанка может выиграть бесплатное лечение в Словакии

Еще одной героиней телемарафона «Крылья» стала 2-летняя жительница Тынды Маша Плутова. Из-за болезни девочка не может набрать мышечную массу и в своем возрасте едва передвигается в ходунках. Маше нужны не только деньги, но и виртуальная помощь амурчан. Набрав больше всех голосов на сайте словакской клиники «Адели», малышка может получить бесплатное лечение.

Маше 2 года 4 месяца. В своем возрасте девочка успела перенести операцию на сердце, потом у ребенка начали отказывать легкие. После обследования в российской детской клинической больнице девочке поставили диагноз синдром Жакена, из-за которого маленькая Маша не может ходить.

«Сама болезнь заключается в том, что у нас не усваивается белок. В своем возрасте она весит 8 килограммов. Пошла гипотрофия, сейчас более или менее стали мышцы нарастать, но все равно мышечной массы толком нет», – рассказала мама Маши Ольга Плутова.

Российские врачи надежды на то, что ребенка можно поставить на ноги, не давали. Из Интернета мама узнала о реабилитационном центре «Адели» в Словакии. Это один из лучших центров в Европе. Созвонившись со специалистами и получив приглашение, Ольга стала собирать средства на поездку и лечение. Врачи центра сообщили, что у маленькой Маши есть все шансы на то, чтобы научиться ходить.

Центр регулярно проводит акцию «"Адели" шагает по планете», суть которой заключается в том, что любой больной ребенок может получить бонусы на курс реабилитации, лечения и проживания.

«В декабре мы поехали туда, потому что у них была акция – проживание бесплатное вообще. Мы просто за лечение платили. Потом в марте мы попали туда, там тоже была акция, там были скидки на проживание и половина курса лечения была бесплатная. Сейчас они сделали вот эту акцию», – поделилась Ольга Плутова.

В центре «Адели» на протяжении двух недель врачи учили малышку ходить. Она получала три вида массажа, ей делали нейрофизиологические упражнения, с ней занимались логопеды и даже специально обученные собаки. До поездки Маша только лежала. Сейчас у девочки большие успехи.

«Она научилась в ходунках шагать. Она стала ползать на локтях, раньше она не поднималась. Стала интересоваться, везде лазить, все вытаскивать, как обычные дети. Нам сказали, три года осталось. Если мы за этот период ее не поставим на ноги, то уже, в принципе, будет бесполезно», – сказала мама девочки.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было отправить фотографию, сделанную на фоне города с табличкой «"Адели" в Тынде». Голосование началось 15 мая и продлится до 12 июня. Один и тот же пользователь может оставлять свой голос раз в день.

«Если мы выиграем, то получим бесплатные неделю проживания и неделю лечения. Нам всего надо две недели, но хотя бы половина будет бесплатно», – отметила Ольга Плутова.

Проголосовать можно на сайте центра ru.adeli-center.com.

Реквизиты для перевода средств

Получатель: Плутова Ольга Александровна

Счет получателя: 40817810403002218546

Банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608

Корр/счет: 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк: 7086360213.

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#дети #жизнь #здоровье

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Екатерина PL