Марк Цукерберг спустя 12 лет получил учёную степень в Гарварде
Основатель и руководитель интернет-компании Facebook Inc., американский миллиардер Марк Цукерберг получил учёную степень в Гарварде спустя 12 лет после того, как покинул университет. Об этом он сам написал на странице в собственной социальной сети, передаёт РИА Новости.
«Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень», – написал Цукерберг в Facebook. На сайте университета сообщается, что ему присвоили степень почётного доктора юридических наук.
Марк Цукерберг проходил обучение в Гарварде с 2002 года. В 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, а в следующем году ушёл из университета, чтобы уделять больше времени развитию компании.
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