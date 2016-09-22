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сегодня, 14:55 0

Марк Цукерберг спустя 12 лет получил учёную степень в Гарварде

Марк Цукерберг спустя 12 лет получил учёную степень в Гарварде
Фото: facebook

Основатель и руководитель интернет-компании Facebook Inc., американский миллиардер Марк Цукерберг получил учёную степень в Гарварде спустя 12 лет после того, как покинул университет. Об этом он сам написал на странице в собственной социальной сети, передаёт РИА Новости.

«Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень», – написал Цукерберг в Facebook. На сайте университета сообщается, что ему присвоили степень почётного доктора юридических наук.

Марк Цукерберг проходил обучение в Гарварде с 2002 года. В 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, а в следующем году ушёл из университета, чтобы уделять больше времени развитию компании.

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#интернет #образование #США

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