Опрос: 64 % американцев считают Россию врагом США

Фото: ruspravda.info

64 % граждан США воспринимают Россию как недружественное для американского народа государство. В то же время 73 % респондентов убеждены, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп относится к Москве как к своему союзнику. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом Fox News, передаёт ИА Regnum.

Главным врагом для своей страны американцы назвали Северную Корею: 93 % участников опроса назвали эту страну недружественной. На втором месте идёт Иран (80 %), на третьем – Сирия (76 %).

Россия оказалась в этом рейтинге на четвёртой строке. Как отмечает издание, за последние четыре года отношение граждан США к России заметно ухудшилось – в 2013 году врага в Российской Федерации видели 40 % американцев, союзника – 47 %.

В числе дружественных для Америки стран участники опроса назвали Великобританию (95 %), Канаду (96 %), Германию (87 %) и Францию (92 %).

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#жизнь #политика #США

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Алексей Воскобойников