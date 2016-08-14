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Благовещенец принимает участие в международном фестивале огненных искусств

Благовещенец принимает участие в международном фестивале огненных искусств
Фото: stepup.press

Солист театра огня «Одержимые» Иван Зеленин принимает участие в открытом международном фестивале «Ярые огни», который проходит в Ярославле с 25 по 27 мая. Этот фестиваль огненных искусств – четвертый и объединяет людей со всего мира, желающих посоревноваться в навыках и талантах владения пламенем.

Амурская область в этом году представлена на фестивале впервые. Иван Зеленин, солист и преподаватель младшего состава театра огня «Одержимые», выступает на фестивале сразу в двух номинациях – сольные номера и поинг.

Также впервые в составе мастеров и судей будет представитель другой страны. Он приехал из республики Беларусь. Победителя объявят 27 мая.

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#конкурсы

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