Благовещенка добилась штрафа для администратора группы «ВКонтакте», которая ее оскорбила

Фото: ria.ru

Жительница Благовещенска обратилась в прокуратуру города. Горожанка сообщила, что ее оскорбила администратор одной из групп в соцсети «ВКонтакте». В итоге администратор была оштрафована.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, установлено, что администратор группы послала через нее горожанке голосовое сообщение. В нем были оскорбление и нецензурная брань. Тем самым администратор совершила административное правонарушение.

Было возбуждено административное дело об оскорблении. Постановление направили для рассмотрения мировому судье, который оштрафовал администратора группы на 2 тысячи рублей.

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Александр Авдеев