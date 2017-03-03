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Благовещенка добилась штрафа для администратора группы «ВКонтакте», которая ее оскорбила

Благовещенка добилась штрафа для администратора группы «ВКонтакте», которая ее оскорбила
Фото: ria.ru

Жительница Благовещенска обратилась в прокуратуру города. Горожанка сообщила, что ее оскорбила администратор одной из групп в соцсети «ВКонтакте». В итоге администратор была оштрафована.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, установлено, что администратор группы послала через нее горожанке голосовое сообщение. В нем были оскорбление и нецензурная брань. Тем самым администратор совершила административное правонарушение.

Было возбуждено административное дело об оскорблении. Постановление направили для рассмотрения мировому судье, который оштрафовал администратора группы на 2 тысячи рублей.

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#закон #интернет #происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Tosha

    Tosha
    6 минут назад

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, установлено, что администратор группы послала через нее горожанке голосовое сообщение.

    Через кого? Через пресс-службу прокуратуры? Однако...

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