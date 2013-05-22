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сегодня, 13:21 0

Благовещенцы жалуются на открытый люк на Горького – Лазо

Благовещенцы жалуются на открытый люк на Горького – Лазо

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что в районе перекрестка улиц Горького и Лазо несколько дней открыт колодец.

Люк находится на юго-западном углу перекрестка, не на проезжей части, а примерно в метре от нее. Опасное место никак не огорожено. Горожанин опасается, что в темное время суток в него кто-нибудь провалится.

ИА «Амур.инфо» обратилось в ЕДДС Благовещенска. Там сообщили, что в курсе ситуации и уже передали информацию дорожным службам.

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#ЖКХ

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