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26мая
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сегодня, 13:02 3

В Благовещенске перекрыты очередные участки дорог

В Благовещенске до 28 мая полностью перекрыта проезжая часть на участке улицы Заводской между Мухина и Комсомольской. Это связано с проведением работ по восстановлению элементов благоустройства, разрушенных в ходе проведения аварийно-восстановительных работ в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети до 29 мая будет перекрыта дорога на участке переулка Святителя Иннокентия между Ленина и Зейской.

Также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на участке улицы Амурской между Мухина и Артиллерийской с 19 мая по 29 июня Благовещенская ТЭЦ будет реконструировать магистраль с полным перекрытием указанного участка.

До 6 июня перекрыт участок улицы Загородной между Зейской и Амурской в связи с проведением работ по восстановлению объектов благоустройства в рамках реконструкции коллектора.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    18 минут назад

    Щас налепят заплаток....

  • Кайзер

    Кайзер
    16 минут назад

    По всему городу...

  • Victrix

    Victrix
    13 минут назад

    Это ничего. К осени опять перекопают...

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