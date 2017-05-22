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сегодня, 12:46 0

Очевидцы: в Райчихинске водитель КамАЗа уснул за рулем и протаранил легковушки

Очевидцы: в Райчихинске водитель КамАЗа уснул за рулем и протаранил легковушки
Фото: vk.com/rai_podslushano

В Райчихинске водитель КамАЗа уснул за рулем и врезался в легковой автомобиль, а тот, по цепочке, – еще в одну легковушку. О происшествии очевидцы сообщают в социальных сетях.

По их данным, ДТП произошло 23 мая около 7 часов вечера в районе дома № 77 по улице Победы. «Жертвами» КамАЗа стали автомобили Toyota Premio и Toyota Crown, которые в тот момент стояли у обочины. По данным ИА «Амур.инфо», в результате аварии люди не пострадали.

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#ДТП #происшествия #Райчихинск #транспорт

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