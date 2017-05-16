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В Благовещенске стартовал «АмурЭкспоФорум-2017» (фото)

В Благовещенске стартовал «АмурЭкспоФорум-2017» (фото)

Трёхдневная международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2017» начала работать в Благовещенске. В ней принимают участие 128 компаний из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Московской области, Ижевска, Республики Саха (Якутия), Биробиджана и других регионов России, а также компании из Китая. Треть участников – новички.

Старт международной выставке-форуму дали представители двух стран. Российскую сторону представили первый зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко и мэр Благовещенска Валентина Калита. Китайскую – зампред собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжао Минь и первый зампред Народного правительства Хэйхэ Сунь Хэъи. Вместе они нажали на символическую кнопку запуска международного мероприятия.

На площади рядом с Общественно-культурным центром и в здании с 10:00 разместили экспозиции ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.

В этом году впервые появился новый раздел – ЭкоЭкспо. В нем представлены экономичные подземные урны для раздельного сбора мусора, которые можно устанавливать в парках, возле автобусных остановок и в других общественных местах.

Самые крупные экспонаты разместили на парковке для грузовой техники. В этом году зона расширилась до 100 квадратных метров. Площадь заняли автомобили, бульдозеры и погрузчики.

Все три дня на «АмурЭкспоФоруме» будут проходить дегустации мясных и колбасных изделий, рыбы, мёда, выпечки и многого другого. Продуктовая зона традиционно пользуется наибольшим интересом у горожан. Продукция представлена в уличных палатках на площади ОКЦ.

В этом году на выставке можно получить услуги многих банков и госучреждений, для всех желающих организовали регистрацию на Едином портале государственных услуг.

«АмурЭкспоФорум-2017» работает с 10 до 18 часов.

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#Китай #политика #производство #сельское хозяйство #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Царевна Несмеяна

    Царевна Несмеяна
    2 часа назад

    Кто-нибудь, подскажите плиз, где найти личный кабинет на этом сайте и поменять пароль?

  • brown13

    brown13
    2 часа назад

    ДедЮшко

  • brown13

    brown13
    2 часа назад

    ДедЮшко

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