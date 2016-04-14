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сегодня, 12:02 0

Пятеро амурчан-строителей погибли на рабочем месте в 2016 году

Пятеро амурчан-строителей погибли на рабочем месте в 2016 году
Фото: bsn.ru

В правительстве Приамурья прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Говорили, в том числе, о несчастных случаях на производстве, которые произошли в Амурской области в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в минувшем году в области в организациях, занимающихся строительством, было зарегистрировано 14 несчастных случаев на производстве. Это составляет 26 % от всего количества несчастных случаев, зафиксированных в 2016 году в регионе. Из этих 14-ти пять закончились гибелью работника. По подсчетам ИА «Амур.инфо», во всех организациях области (не только строительных) в 2016 году произошло 16 смертельных несчастных случаев.

Комиссией принято решение рекомендовать работодателям строительных организаций обеспечить соблюдение требований охраны труда при выполнении работ, принять исчерпывающие меры по предотвращению возникновения угрозы причинения вреда работникам.

По данным Амурстата, в конце 2016 года больше всего работников, чей труд связан с вредными и опасными условиями, было в сфере добычи полезных ископаемых на предприятиях Тынды и Белогорска, Тындинского, Селемджинского и Магдагачинского районов.

Как сообщало Амур.инфо, в 2015 году 13 жителей Амурской области погибли и 195 получили увечья на рабочем месте.

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#происшествия #работа #строительство

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