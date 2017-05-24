Выше 30 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 27 мая

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В Амурской области 27 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь. По северо-западу местами возможен сильный дождь, в отдельных районах – град. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду.

Температура в Приамурье в этот день составит 26…31 градус тепла, в Тындинском и Сковородинском районах в осадках местами будет плюс 16…21 градус.

В Благовещенске 27 мая ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, его порывы составят 9-14 метров в секунду. Термометры покажу 27…29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL