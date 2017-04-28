Соревнования по парусному спорту, конкурс красоты для детей и экофестиваль: выходные в Благовещенске

В эти выходные дни в Благовещенске проведут соревнования по парусному спорту, турнир по футболу между командами районов города, амурский марафон здоровья и другие спортивные мероприятия. Также состоится экологический фестиваль «Журавли» и конкурс красоты для детей. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в этот уикенд.

Суббота, 27 мая

На крытом ледовом катке стадиона «Спартак» пройдет турнир по хоккею, посвященный Дню пограничника. В мероприятии примут участие шесть команд из города Благовещенска. В 10:00 начнется матч за третье место; в 11:30 – матч за первое место.

Дом ремесел приглашает в 10:00 на мастер-класс по изготовлению народной куклы и мастер-класс по работе с глиной, а в 12:00 – на мастер-класс в технике бисероплетение.

В 11:00 в АОДНТ стартует конкурс красоты для детей от 3 до 16 лет «Подиум kids».

Амурская областная библиотека в 12:00 проведет мероприятие, посвящённое Общероссийскому дню библиотек – «Библиомикс».

В 12:00 на стадионе школы № 15 пройдет открытый турнир Благовещенска по футболу «Битва районов-2». Особенность турнира заключается в том, что в нем примут участие дворовые команды и команды-любители определенных районов Благовещенска: Тайваня, КПП, района ДВОКУ», районов школы № 26 и школы № 6, сборная Ломоносова.

В 12:00 начнется развлекательная игровая программа для детей и взрослых «Поиграй-ка» в Первомайском парке. В 14:00 в горпарке проведут игровую развлекательную программу с концертом «Весёлая суббота», а в 17:00 здесь же начнутся соревнования по пляжному волейболу «Лето молодых». В это же время, в 17:00, парк Дружбы приглашает на развлекательную программу «Праздник детства».

Театр кукол в 11:00 приглашает на премьеру «Приключения в стране Мераликундии». А театр драмы в 18:00 покажет спектакль «Брачный договор».

В 16:00 в ТРЦ «Мега» начнутся бесплатные детские образовательные программы «В тайном мире пчёл».

Воскресенье, 28 мая

В 10:45 на набережной Амура в районе улицы Калинина состоится амурский марафон здоровья в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

В Первомайском парке в 12:00 состоится экологический фестиваль «Журавли». В парке будет оборудована точка сбора макулатуры, и в зависимости от объема принесенной бумаги, горожане получат в подарок авторскую открытку, скворечник или значок участника фестиваля в виде журавля из оригами. В программе фестиваля также показ фильма об амурских журавлях амурского режиссера Анатолия Исаева, лекция по урбанистике, экомаркет, где будет представлена экологическая продукция местных производителей, а также товары российского производства, мастер-класс по оригами. Итогом мероприятия станет установка стенда «Птицы Первомайского парка».

В 12:00 Первомайский парк приглашает на развлекательную концертную программу «Добро пожаловать». В 15:00 развлекательные концертные программы «Удачные каникулы» начнутся в горпарке.

Дом ремесел приглашает в 11:00 на мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00 – мастер-класс по работе с глиной.

В 16:00 в ОКЦ начнется отчетный концерт образцовой детской студии танца «Траффик».

В 17:00 в ГДК покажут спектакль «Игрушки» по пьесе Маркова театра-студии «Демиурги».

Театр кукол в 11:00 приглашает на премьеру «Приключения в стране Мераликундии». А театр драмы в 16:00 покажет спектакль «Пизанская башня».

Суббота и воскресенье, 27 и 28 мая

27 и 28 мая на затоне реки Зея пройдет открытое первенство города Благовещенска «Кубок Командора» по парусному спорту. В мероприятии примут участие около 30 человек. Начало в 11:00.

Также в субботу и воскресенье состоится финал XI спартакиады трудовых коллективов Благовещенска. В рамках спартакиады пройдут соревнования по нескольким видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, стритбаскет, перетягивание каната и эстафета. Парад открытия спартакиады состоится 27 мая в 10:00.

Поклонники походов по кинотеатрам могут посмотреть следующие ленты: «Трио в перьях», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Чужой: завет», «Мульт в кино. Выпуск № 54», «Меч короля Артура», «Стражи галактики–2», «Монстры юга», «Большой», «Доспехи Бога: В поисках сокровищ», «Охотник с Уолл-стрит», «Прочь». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL