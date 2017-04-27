Валентина Калита: налоговые доходы в бюджет Благовещенска исполнены на 100 %

Бюджет в 2016 году продолжил традиции 2014 и 2015 года. Он сформирован и исполнен без дефицита, а запланированные налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,3 %, или в объеме 2 599 миллионов рублей. Об этом 25 мая говорили на заседании Благовещенской городской Думы.

Отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Благовещенска в прошедшем году представила мэр города Валентина Калита. В первую очередь, она рассказала о достижениях в экономическом развитии города.

Бюджет в 2016 году, как и раньше, был бездефицитным. В результате муниципальный долг сохранил свои параметры и составил 1 076,9 миллиона рублей.

«Вырос объем отгруженных товаров собственного производства на 2,7 миллиарда рублей и составил 69,3 миллиарда рублей. Вместе с тем не могу не отметить, что Благовещенск, как и страна в целом, столкнулся с экономическими трудностями: растут цены, вследствие чего уменьшается потребительская активность населения, но это касается в большей части дорогостоящих товаров (автомобилей, ювелирных изделий, бытовой техники), при этом востребованность бытовыми услугами возросла», — рассказала Валентина Сергеевна.

Основным источником доходов городского бюджета являются налоговые отчисления юридических и физических лиц. Всего на территории города осуществляют свою деятельность порядка 9,5 тысячи организаций-налогоплательщиков (частные компании и организации бюджетной сферы). Основными налогоплательщиками города являются крупные организации.

В 2016 году в городской бюджет поступило 5 702,1 миллиона рублей доходов, что на 892,7 миллиона рублей больше, чем в 2015 году. Запланированные налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,3 %, или в объеме 2 599 миллионов рублей.

Межбюджетные трансферты поступили в объеме 3 103 миллиона рублей, что на 916 миллионов рублей выше 2015 года, и исполнены на 96,3 %. Это средства, поступившие в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Предусмотренные в городском бюджете на 2016 год долговые обязательства исполнены в полном объеме. Получено и погашено кредитов на сумму 645, 9 миллиона рублей. В рамках взвешенной долговой политики удалось сэкономить 10 миллионов рублей на обслуживание муниципального долга.

В 2016 году в городе, как и в 2015 году, было реализовано 11 муниципальных программ. В 2016 году Благовещенск в рамках участия в 4 государственных программах РФ, а также 8 государственных программ и 13 подпрограмм Амурской области привлечено средств федерального и областного бюджетов на сумму 3,2 миллиарда рублей, что на 506 миллионов рублей больше, чем в 2015 году.

В целях привлечения средств в 2017-2019 годах направлены 13 бюджетных заявок на общую сумму 11,2 миллиарда рублей, в том числе: 9,4 миллиарда – средства федерального бюджета; 1,8 миллиарда – средства областного бюджета.

Валентина Калита обратила внимание на то, что повышение собираемости налоговых платежей, поступающих в городской бюджет – одна из основных задач, стоящих перед администрацией города. С этой целью проводились заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики. В 2016 году состоялось 10 заседаний комиссии, на которых в том числе рассматривались вопросы о погашении задолженности по налоговым платежам, зачисляемым в городской бюджет и в бюджетную систему РФ, а также о повышении среднемесячной заработной платы до величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения правительством Амурской области.

Доклад мэра Благовещенска размещен на главной странице официального сайта городской администрации.

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Анастасия Болотина