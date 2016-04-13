За уничтожение краснокнижных растений амурчанам придется платить в разы больше

Фото: sochi.scapp.ru

В Амурской области в несколько раз увеличились суммы, которые, помимо штрафов, придется выплатить нарушителям за вырубку, сбор или случайное уничтожение деревьев и растений, занесенных в Красную книгу региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Козлов.

Так, такса взыскания за уничтожение или вырубку одного хвойного краснокнижного дерева старше трех лет выросла с 5 500 рублей до 20 тысяч рублей, лиственного – с 3 500 рублей до 10 тысяч рублей. Почти в пять раз дороже обойдется уничтожение одного экземпляра лианы, независимо от ее возраста и размера – с 400 рублей тариф вырос до 1 500.

Изменения коснулись и компенсаций за ущерб природе при уничтожении мест произрастания краснокнижных растений. Как правило, речь идет о запахивании больших площадей, поджогах или строительстве. Теперь уничтожение одного гектара, на котором росли травянистые растения или папоротники, «стоит» 150 тысяч рублей (ранее 30 тысяч). Если на уничтоженном участке был лес, сумма возмещения ущерба составит 250 тысяч рублей за каждый гектар (ранее 50 тысяч).

«Как правило, рассчитывать размер ущерба, причиненный природе, нам приходится в случаях незаконной вырубки – а такие факты, к сожалению, выявляются, при запахивании фермерами целины или крупном строительстве. В настоящее время в области реализуется сразу два крупных проекта, которые, конечно, увеличивают нагрузку на экологию. Сравнительно недавно при прокладке нефтепровода были вырублены 136 краснокнижных деревьев. Сумма ущерба, которую пришлось компенсировать строителям, составила 502 тысячи рублей. На эти деньги впоследствии будут восстановлены лесные ресурсы. По новым таксам строителям пришлось бы заплатить более миллиона», – говорит ведущий консультант отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира управления по охране животного мира Амурской области Владислав Худолеев.

Между тем компенсировать ущерб природе придется и любителям рвать полевые цветы, если они попадутся на глаза полиции или бдительным амурчанам. Букет из краснокнижных ирисов, красных саранок, пионов, колокольчиков или желтых маков может обойтись в круглую сумму. За каждый сорванный цветок нарушителю, помимо штрафа, придется выплатить 200 рублей, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

Просмотров всего: 505

#губернатор #закон #природа

распечатать

Александр Авдеев