Мужчину обвинили в «пьяной езде» в Благовещенске, когда он находился в Таиланде

Фото: auto.mail.ru

Жителя Амурской области лишили водительских прав за езду на автомобиле в пьяном виде. По данным ГИБДД, инцидент произошел в Благовещенске 22 августа 2016 года. Однако в это время мужчина находился в Таиланде. Постановление пришлось отменить.

Благовещенский городской суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска Лободы Е. А. на постановление мирового судьи Амурской области от октября 2016 года, которым мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за то, что 22 августа 2016 года амурчанин якобы в состоянии опьянения управлял автомобилем «лексус» в Благовещенске. Однако мужчина пояснил, что сделать этого не мог, так как в это время находился на острове Пхукет в Таиланде.

Суд выяснил, что личность водителя «лексуса» была установлена сотрудниками ГИБДД по водительскому удостоверению на имя Лободы Е. А., которое он предоставил.

Защитник Лободы представил оригинал его заграничного паспорта, из которого следует, что 20 августа 2016 года амурчанин покинул территорию России и в этот же день прибыл в Таиланд. Дата выезда из Таиланда в паспорте – 31 августа 2016 года, дата прибытия в Россию – 31 августа 2016 года. Оснований полагать, что в заграничный паспорт внесены сведения, несоответствующие действительности, у суда не было.

Таким образом, суд пришел к выводу, что за рулем «лексуса» находился другой человек. Постановление мирового судьи отменено, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Александр Авдеев