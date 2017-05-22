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Мужчину обвинили в «пьяной езде» в Благовещенске, когда он находился в Таиланде

Мужчину обвинили в «пьяной езде» в Благовещенске, когда он находился в Таиланде
Фото: auto.mail.ru

Жителя Амурской области лишили водительских прав за езду на автомобиле в пьяном виде. По данным ГИБДД, инцидент произошел в Благовещенске 22 августа 2016 года. Однако в это время мужчина находился в Таиланде. Постановление пришлось отменить.

Благовещенский городской суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска Лободы Е. А. на постановление мирового судьи Амурской области от октября 2016 года, которым мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за то, что 22 августа 2016 года амурчанин якобы в состоянии опьянения управлял автомобилем «лексус» в Благовещенске. Однако мужчина пояснил, что сделать этого не мог, так как в это время находился на острове Пхукет в Таиланде.

Суд выяснил, что личность водителя «лексуса» была установлена сотрудниками ГИБДД по водительскому удостоверению на имя Лободы Е. А., которое он предоставил.

Защитник Лободы представил оригинал его заграничного паспорта, из которого следует, что 20 августа 2016 года амурчанин покинул территорию России и в этот же день прибыл в Таиланд. Дата выезда из Таиланда в паспорте – 31 августа 2016 года, дата прибытия в Россию – 31 августа 2016 года. Оснований полагать, что в заграничный паспорт внесены сведения, несоответствующие действительности, у суда не было.

Таким образом, суд пришел к выводу, что за рулем «лексуса» находился другой человек. Постановление мирового судьи отменено, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • 55

    55
    3 часа назад

    А Лексус чей и кто на самом деле пьяный за рулем был неустановили что-ли?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    И всё же, на мой взгляд, следует перепроверить действительную дату вылета. Слишком уж рядом, по времени, находятся два события: нарушение ПДД и вылет.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Ну и как Гиббдайцы сличали доки с водятелем? И экспертиза документа была? И кому же Лобода передал свои документы на хранение?

  • starco

    starco
    43 минуты назад

    Генрих VI

    И всё же, на мой взгляд, следует перепроверить действительную дату вылета. Слишком уж рядом, по времени, находятся два события: нарушение ПДД и вылет.



    Вылет тут ни при чем. Он пересёк границу РФ на выезд за двое суток до события. Если бы вылет задержали - выпустили бы обратно с соответствующей отметкой. А так, въездной штамп ему проставили на КПП 31 августа. Вы что, за границу никогда не ездили и не сталкивались с процедурами пограничного контроля?

  • titan28

    titan28
    32 минуты назад

    Кто то другой дал его права, что здесь непонятного, а гайцы не сличили

  • Tosha

    Tosha
    3 минуты назад

    titan28

    Кто то другой дал его права, что здесь непонятного, а гайцы не сличили



    если вообще давал, а не назвался груздем соседом

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