Музыкальная школа Благовещенска заняла помещение выставочного зала

На бывшем помещении выставочного зала по улице 50-летия Октября в областном центре появилась новая вывеска – «Музыкальная школа». Теперь там занимаются ученики благовещенской музыкальной школы, которая располагалась на улице Лазо.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 февраля 2017 года здание выставочного зала передали муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Музыкальная школа» до 31 декабря 2017 года, на период проведения ремонта в старом здании по адресу: улица Лазо, 41.

В дальнейшем в этом помещении будет работать отделение учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

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Анастасия Болотина