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сегодня, 10:19 3

Музыкальная школа Благовещенска заняла помещение выставочного зала

Музыкальная школа Благовещенска заняла помещение выставочного зала

На бывшем помещении выставочного зала по улице 50-летия Октября в областном центре появилась новая вывеска – «Музыкальная школа». Теперь там занимаются ученики благовещенской музыкальной школы, которая располагалась на улице Лазо.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 февраля 2017 года здание выставочного зала передали муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Музыкальная школа» до 31 декабря 2017 года, на период проведения ремонта в старом здании по адресу: улица Лазо, 41.

В дальнейшем в этом помещении будет работать отделение учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Просмотров всего: 837

#городская власть #дети #жизнь #культура

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Комментарии
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  • Тоха028

    Тоха028
    2 часа назад

    все больше пользы

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Это там, где похороны городского масштаба проходили?

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    странно. я думал рыпыцы передадут помещение в безвозмездное пользование

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