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За три года на лечение Арсения Реснянского потратили 350 тысяч долларов – нужно еще 610 тысяч

За три года на лечение Арсения Реснянского потратили 350 тысяч долларов – нужно еще 610 тысяч

Благотворительный телемарафон «Крылья» поможет собрать средства на лечение Арсения Реснянского. Мальчику требуется трансплантация тонкого кишечника. Два года и девять месяцев ребенок проходит лечение в корейской клинике. За все это время он перенес 23 операции. А тем временем дома, в Константиновке, малыша ждет его брат-близнец Артемий.

Каждый день новой весточки из Кореи ждут бабушка Ира с внуком Артемием. Его брат-близнец Арсений почти три года лечится за границей. В пять с половиной месяцев у мальчика случился аппендицит. После его удаления выяснилось, что у ребенка синдром короткой кишки. В кишечнике начали образовываться дырочки – стомы. В Благовещенске Арсению сделали семь операций. Спустя месяц отправили в Корею, там мальчика оперировали еще 16 раз.

«Перевязки очень сложные. Но он, вы знаете, с такой недетской силой воли лежит. Была одна перевязка, которая длилась 7 часов! Понимаете, 7 часов он просто лежит и ждет, когда ему разрешат повернуться. Силу воли нужно иметь и терпение», – рассказала бабушка Арсения Реснянского Ирина Гриценко.

Жить жизнью обычного ребенка Арсений не может. Практически все время он проводит лежа в палате. После каждой операции идут недели, иногда месяцы восстановления. Из всех детских радостей у Сени только мультики на планшете. На улицу ребенка пускают крайне редко.

«Ребенок не знает, что в мире есть кошки, собаки, что есть качели, что можно многое делать, что делают другие детки, а Сенечка этого не знает», – поделилась мама Арсения Реснянского Ольга.

Теперь родные ждут последней, как они надеются, операции – Сене нужна трансплантация донорского тонкого кишечника. Своего у мальчика осталось меньше половины. 60 % удалили из-за стом.

«Тяжело назад возвращаться. Хочется идти только вперед, потому что вера, надежда никогда не покинут наши сердца, в первую очередь, сердце Ольги. И любовь великая материнская – она со дна достанет», – сказала Ирина Гриценко.

Особенно возвращения брата и мамы ждет Артемий. Маму с пяти месяцев он видит только по фотографии. Но на расстоянии, говорит бабушка, чувствует то же, что и его брат-близнец.

«Они идут в связке. Очень чувствуют друг друга. Пока Сенечка лежал в реанимации, Темушка каждое утро стонал сильно», – поделилась Ирина Гриценко.

Почти три года лечения стоили семье более 350 тысяч долларов. Ради лечения продали квартиру, взяли кредиты и заложили дом. Выручить удалось 54 тысячи долларов. Остальными деньгами помогли неравнодушные люди. Сейчас за предстоящую трансплантацию вместе с реабилитацией и накопившимися догами семья должна заплатить еще 610 тысяч долларов. Это около 35 миллионов рублей. Родные надеются, телемарафон «Крылья» поможет Арсению стать здоровым.

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#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    В голове не укладывается... 35 миллионов!!! За лечение ребенка, которое в принципе должно быть бесплатным..Куда катится этот мир.. Неужели наше государство не может лечить наших же детей.. Ребенку от всего сердца здоровья, семье сил и терпения..

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    Ему точно трансплантируют тонкий кишечник, а не Bugatti Veyron? Или ему тонкий кишечник создают лучшие ювелирные мастера из платины, золота и бриллиантов? Что это мать его за цифры на лечение? Лям баксов охренеть.

  • Нюточка

    Нюточка
    1 час назад

    В голове не укладывается то, что жизнь ребенка может составлять реальную "не реальную" сумму денег! Вот где кошмар.....

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Hirurg

    Неужели наше государство не может лечить наших же детей..



    Вы, наверное, не вкурсе - у них же есть свои дети

  • Док

    Док
    46 минут назад

    А почему не обратились в Москву, в республиканскую детскую больницу? По полюсу и бесплатно

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 минут назад

    Папа Путин должен о детях заботиться. Козлов и вся бригада заработали хорошо за год.Пусть помогают.

  • соседи

    соседи
    5 минут назад

    Что за ужас !!! От куда такие цены ??? Это что вообще такое !!!

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