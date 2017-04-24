В Благовещенске на «АмурЭкспоФоруме» всех желающих зарегистрируют на портале госуслуг

Фото: ob-zor.ru

С 26 по 28 мая отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области будет принимать участие в международной выставке «АмурЭкспоФорум-2017» в Благовещенске. Специалисты будут консультировать граждан по всем вопросам пенсионного законодательства, а желающих зарегистрируют на портале госуслуг. Экспозиция Пенсионного фонда находится на экспоместе № 10.

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области, открыть «личный кабинет» на портале могут граждане 14 лет и старше. При этом необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. На приеме специалисты помогут заполнить анкету и подтвердят личность обратившегося. Процедура займет 10 минут.

Единый портал государственных услуг предоставляет массу преимуществ в быстром получении самой разной информации. В числе популярных – заказ загранпаспорта, регистрация автомобиля, просмотр штрафов и задолженностей, налоговых начислений и многое другое. Воспользоваться ими можно в любое время, в любом месте и с любого устройства, подключенного к Интернету (компьютер, планшет, смартфон).

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#интернет #Пенсионный фонд

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Александр Авдеев