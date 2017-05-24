День сварщика, предпринимательства и снежного барса

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Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая – перед наступлением лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет довольно долгую историю – её празднуют с начала 1990-х годов.

Сама же профессия сварщика появилась еще раньше. Временем её возникновения можно считать 1802 год, когда русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение – так появилась электрическая сварка. Любопытно, что сварщики очень быстро осознали свою профессиональную общность: еще в XIX веке они организовали в Петербурге «Русское товарищество электрической обработки металлов».

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26 мая в России отмечают День предпринимательства. В рамках этого праздника проходят выставки, презентации различных компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия. Российский закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 1991 года закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность как индивидуально, но не применяя наёмный труд, так и создавая предприятия с привлечением наемных работников. Такие граждане регистрировались в качестве физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ называет таких граждан индивидуальными предпринимателями.

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26 мая 2010 года на Алтае зародился новый экологический праздник – День снежного барса. Алтай принял экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Целью этого праздника стало стремление защитников природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса (ирбиса, снежного леопарда, как его ещё называют). На сегодняшний день численность этих крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих, обитающих в горных массивах Центральной Азии, на территории России составляет всего порядка 200 особей. В прошлом веке снежный барс был внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России и в охранные документы других стран, охота на него запрещена

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195 лет назад родился Эдмон де Гонкур – французский писатель, прославившийся, вместе со своим братом Жюлем как романист, историк, художественный критик и мемуарист. В честь братьев де Гонкур была названа самая престижная литературная премия Франции, которая вручается ежегодно, начиная с 1903 года, за лучший роман.

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110 лет назад родился Георгий Байдуков – лётчик, Герой Советского Союза, член экипажа Валерия Чкалова, совершившего беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – США (1937). С 1937 года Байдуков испытывал серийные бомбардировщики СБ и Пе-2, принимал участие в испытаниях самолёта ДБ-А. 14 мая 1937 года вместе со вторым пилотом Н. Г. Кастанаевым на самолёте ДБ-А установил мировой авиационный рекорд скорости полёта на 2 000 километров в замкнутом маршруте с пятитонным грузом, равный 280,246 километра в час.

Участник двух войн, Георгий Байдуков – кавалер наибольшего числа орденов СССР (22 ордена).

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Также 110 лет назад родился легендарный голливудский актёр Джон Уэйн. Получивший гордое прозвище «король вестерна», Уэйн был лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус». Снимаясь ежегодно примерно в пяти фильмах, он был едва ли не самым востребованным голливудским актёром эпохи звукового кино.

В июне 1999 года Американский институт киноискусства назвал его 13-м в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет по версии AFI. В числе известнейших фильмов Уэйна – «Настоящее мужество», «Аламо», «Рио Браво», «Дилижанс», «Человек, который застрелил Либерти», «Красная река», «Самый длинный день» и другие.

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70 лет назад родился кинорежиссёр Александр Павловский, подаривший такие картины, как «Трест, который лопнул», «Зелёный фургон», «И чёрт с нами», «Светлая личность», «Ребёнок к ноябрю» и другие. Павловский открыл для отечественного кинематографа Ларису Удовиченко и Владимира Меньшова, впервые сняв их в своём фильме «Счастливый Кукушкин», открыл также для российского зрителя Наталию Орейро как серьезную драматическую актрису. Однако в числе своих самых любимых актёров считал Николая Караченцова, Регимантаса Адомайтиса и Александра Демьяненко. Получив новый сценарий, первым делом смотрел, есть ли там работа для них, а уже потом думал, кого из актёров можно пригласить на оставшиеся роли

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Алексей Воскобойников