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Стоимость автомобилей, оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС, увеличится на 100 тысяч: обзор прессы

Стоимость автомобилей, оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС, увеличится на 100 тысяч: обзор прессы
Фото: manitime.ru

Интервью с писателем Андреем Битовым; в Ставрополье разрешили применять силу при охране правопорядка; китайцы, оказывается, завышали рождаемость – о чем еще пишут СМИ, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Обязательно найдите и обязательно прочтите (а иначе – зачем искать?) материал "Российской газеты" под рубрикой "Прямая речь". Это большое интервью с одним из мощнейших писателей России (и не только России!) Андреем Битовым», – сразу советует Павел Андреевич. В советское время его книги можно было только «доставать». Они ходили по рукам, их давали почитать «только на ночь». Обозреватель немного утрирует, но по сути – верно. Каких-либо занимательных фактов там нет. Просто размышления о жизни.

Также в номере

На что еще следует обратить внимание в главной газете страны. Сначала на заметку о том, что в нынешнем году продадут миллион автомобилей, оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система сделает транспорт дороже на 100 тысяч рублей.

Затем на заметку о том, что в Ставропольском крае разрешили применять физическую силу при охране правопорядка. Но не дубинкой по почкам, а нагайкой по другому месту.

Ну и, наконец, на заметку о том, что Китай завышал данные рождаемости. На самом деле реальная численность там не 1 миллиард 320 миллионов человек, а 1 миллиард 290 миллионов. Что, на взгляд автора обзора, для нас особого значения не имеет. Типа: «Сеня, у тебя там не закрытый перелом. ... У тебя там не закрытый, а открытый перелом!».

Не пропусти

И снова о литературе: в газете «Благовещенск» рассказывается о только что завершившемся писательско-издательском форуме. Он был посвящен, в частности, 40-летию амурской писательской организации. Программа форума была – надо отдать должное организаторам – сколь насыщенной, столь и интересной. Помимо всего прочего, жители города смогли познакомиться с новыми (классными!) изданиями и с иллюстрациями (и тоже классными!) молодых художников к «Сказкам для взрослых» Валентины Кобзарь.

Очень интересно

В «Амурской правде» обращает на себя внимание материал «С корабля на грядку» – о бывшем судоводителе, а ныне овощеводе из Константиновского района Дмитрии Кривошееве. Пишут, что больше всего он боится рутины и любит нестандартные решения. Увидев на его плантациях растения с корешками вместо вершков, удивляться не надо.

А Дима Билан (уже в другой публикации) рассказал, что однажды благовещенка украла у него рубашку, а через 6 лет вернула. Постирала или нет, не говорится.

Полный абзац

О чем пишут в «Комсомольской правде»? А здесь тоже пишут о литературе. Автор нашумевших повестей «Апофегей», «ЧП районного масштаба» и прочего подобного Юрий Поляков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, в частности, что для того, чтобы вернуть доверие к себе, власть должна провести жесткую ревизию своих кадров. Коротко говоря, писатель предлагает посадить 90 % чиновников, и это снимет напряжение в обществе.

Ну и если о книгах, то еще стоит обратить внимание на публикацию Юлии Гоман о работе городских библиотек.

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя», в которой пишут о том (кстати, и здесь много о литературе – например, поэтический календарь Дмитрия Шеварова), как во Владивостоке груженный металлоломом автомобиль, не сумев затормозить перед светофором, снес сразу 19 машин. Снес бы и больше, да остальные успели разбежаться.

«Вы с педалью газа-то поаккуратнее», – советует напоследок Павел Андреевич.

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#СМИ

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Эта система сделает транспорт дороже на 100 тысяч рублей.

    Наглости нет предела. Нехилый такой откат за девайс, который конструктивно похож на GSM модем и по себестоимости копеечный.

    Стоимость установки системы ЭРА-ГЛОНАСС колеблется от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Как сообщает в четверг, 23 марта, РИА Новости, об этом врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля рассказал на пресс-конференции во Владивостоке. «Она не будет зафиксирована, но мы будем понимать диапазон. Сейчас он большой — от 10 до 30 тысяч рублей», — отметил он. Жерегеля заявил, что на разработку системы была потрачена значительная сумма бюджетных денег, поэтому коммерциализация проекта является одной из главных задач. «Цена будет зависеть от того, за сколько этот прибор продаст производитель плюс накладные расходы для того, чтобы доставить прибор сюда. Денег мы здесь не зарабатываем, мы включились в выполнение государственной задачи», — объяснил собеседник агентства. Он выразил надежду, что на объективную цену удастся выйти через два-три месяца. Жерегеля добавил, что в скором времени в Приморье появится несколько сертифицированных мастерских, где будут устанавливать приборы.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Не удивлюсь, если на каждого ряженного с нагайкой найдётся свой революционер с кистенем, а то и наганом.

    Про Глон-Асс. Вааще, здорово - деньжищи ухнули бюджетные (читай не свои), а теперь коммерциализировать хотют,. Т.е. народ оплатил, народ и доплатит. Никакой пользы обществу.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 минута назад

    Как не работало это гав...но, так и не будет работать, не везде в амурской области есть устойчивая связь!!!

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