Стоимость автомобилей, оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС, увеличится на 100 тысяч: обзор прессы

Фото: manitime.ru

Интервью с писателем Андреем Битовым; в Ставрополье разрешили применять силу при охране правопорядка; китайцы, оказывается, завышали рождаемость – о чем еще пишут СМИ, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Обязательно найдите и обязательно прочтите (а иначе – зачем искать?) материал "Российской газеты" под рубрикой "Прямая речь". Это большое интервью с одним из мощнейших писателей России (и не только России!) Андреем Битовым», – сразу советует Павел Андреевич. В советское время его книги можно было только «доставать». Они ходили по рукам, их давали почитать «только на ночь». Обозреватель немного утрирует, но по сути – верно. Каких-либо занимательных фактов там нет. Просто размышления о жизни.

Также в номере

На что еще следует обратить внимание в главной газете страны. Сначала на заметку о том, что в нынешнем году продадут миллион автомобилей, оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система сделает транспорт дороже на 100 тысяч рублей.

Затем на заметку о том, что в Ставропольском крае разрешили применять физическую силу при охране правопорядка. Но не дубинкой по почкам, а нагайкой по другому месту.

Ну и, наконец, на заметку о том, что Китай завышал данные рождаемости. На самом деле реальная численность там не 1 миллиард 320 миллионов человек, а 1 миллиард 290 миллионов. Что, на взгляд автора обзора, для нас особого значения не имеет. Типа: «Сеня, у тебя там не закрытый перелом. ... У тебя там не закрытый, а открытый перелом!».

Не пропусти

И снова о литературе: в газете «Благовещенск» рассказывается о только что завершившемся писательско-издательском форуме. Он был посвящен, в частности, 40-летию амурской писательской организации. Программа форума была – надо отдать должное организаторам – сколь насыщенной, столь и интересной. Помимо всего прочего, жители города смогли познакомиться с новыми (классными!) изданиями и с иллюстрациями (и тоже классными!) молодых художников к «Сказкам для взрослых» Валентины Кобзарь.

Очень интересно

В «Амурской правде» обращает на себя внимание материал «С корабля на грядку» – о бывшем судоводителе, а ныне овощеводе из Константиновского района Дмитрии Кривошееве. Пишут, что больше всего он боится рутины и любит нестандартные решения. Увидев на его плантациях растения с корешками вместо вершков, удивляться не надо.

А Дима Билан (уже в другой публикации) рассказал, что однажды благовещенка украла у него рубашку, а через 6 лет вернула. Постирала или нет, не говорится.

Полный абзац

О чем пишут в «Комсомольской правде»? А здесь тоже пишут о литературе. Автор нашумевших повестей «Апофегей», «ЧП районного масштаба» и прочего подобного Юрий Поляков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, в частности, что для того, чтобы вернуть доверие к себе, власть должна провести жесткую ревизию своих кадров. Коротко говоря, писатель предлагает посадить 90 % чиновников, и это снимет напряжение в обществе.

Ну и если о книгах, то еще стоит обратить внимание на публикацию Юлии Гоман о работе городских библиотек.

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя», в которой пишут о том (кстати, и здесь много о литературе – например, поэтический календарь Дмитрия Шеварова), как во Владивостоке груженный металлоломом автомобиль, не сумев затормозить перед светофором, снес сразу 19 машин. Снес бы и больше, да остальные успели разбежаться.

«Вы с педалью газа-то поаккуратнее», – советует напоследок Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова