Дождь на севере Приамурья: прогноз погоды на 26 мая

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В Амурской области 26 мая осадков по южным и центральным районам не ожидается. В отдельных районах на севере пройдет слабый кратковременный дождь. Юго-западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, его порывы составят 15 метров в секунду. Термометры покажут 23…28 градусов, местами по северу – плюс 17…22 градуса.

В Благовещенске рано утром было плюс 11 градусов, восточный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура составит 25…27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL