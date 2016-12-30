Амурчанам начали выдавать платежные карты «Мир»

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Жителям Приамурья банки начали выдавать новые платежные карты «Мир» . Указом президента выплаты по ним должны производить все кредитные организации страны. Сначала их получат люди, пользующиеся социальными выплатами, пенсионеры, судьи и те, у кого карт никогда еще не было. Перейти на новую систему должны до 2020 года.

«Удобная, безопасная, своя» – такой слоган придумали для новой платежной карты. Это российский аналог международных карт «Виза» и «МастерКард». Действует «Мир» только на территории России, за что ее и называют национальной. Для удобства пользователей специалисты разработали и другой вариант.

«Клиенту может быть выдана камбеджинговая карта. Суть ее в том, что на территории страны все операции осуществляются по правилам национальной платежной системы, а если клиент уезжает за рубеж, то операции будут идти по правилам международной платежной системы», – говорит заместитель управляющего благовещенского отделения главного управления Центробанка России Михаил Рябов.

Национальная платежная система была создана в 2014 году, по указу президента страны. Сейчас карты «Мир» выпускают и обслуживают более 370 различных банков по всей России. Переход на них обязателен только для бюджетников, зарплата которых будет поступать только туда. На нее можно перечислять различные выплаты и делать необходимые платежи – то есть те же функции, что и у других карт. Клиент банка может выбрать новую карту из нескольких категорий.

«Получение карты определенной категории зависит от уровня вашей зарплаты. Вы получаете либо классическую, либо золотую, платиновую и так далее. Если вы хотите приобрести карту рыночную, то категория зависит от вашего желания», – отмечает управляющая операционным офисом «Благовещенский» ВТБ24 Елена Бакуменко.

Внедрять нововведение начали в прошлом году – тогда карты опробовали в нескольких пилотных регионах. В этом году новшество дошло и до Приамурья.

«Те пенсионеры, которые будут обращаться в банк, им уже будут выдавать карты "Мир". Не стоит волноваться тем, кто получает пенсию по почте – для них ничего нового нет», – говорит начальник отдела организации и перерасчета пенсии амурского отделения Пенсионного фонда России Наталья Кучеренко.

Пенсионеры, которые уже получают пенсию на карту, тоже постепенно перейдут на новую платежную систему, как только истечет срок действия карты, которая у них на руках. Перейти на новые карты в регионах должны до 2020 года.

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#финансы

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Александр Авдеев