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В Центробанке сообщили, когда поступит в обращение купюра с Восточным

В Центробанке сообщили, когда поступит в обращение купюра с Восточным
Фото: spacegid.com

Новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей, на одной из которых будет изображен космодром Восточный, появятся в обращении в октябре 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка РФ Георгий Лунтовский.

«Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», – цитирует «РИА Новости» Лунтовского.

На банкноте номиналом 200 рублей будут изображены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс по выбору символов для новых российских банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей проходил в 2016 году. Его победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Дальний Восток представлен космодромом Восточный (Амурская область) и мостом на остров Русский (Приморский край).

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#конкурсы #космодром

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