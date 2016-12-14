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сегодня, 07:40 19

Валентина Калита: в Благовещенске численность населения растет, а безработица падает

Валентина Калита: в Благовещенске численность населения растет, а безработица падает
Фото: admblag.ru

В Благовещенске сохраняется благоприятная демографическая ситуация, а уровень безработицы снижается. Мэр Благовещенска Валентина Калита отчиталась о результатах работы городской администрации на заседании Благовещенской городской Думы.

«Рассматривая итоги 2016 года, мы можем проанализировать промежуточный результат реализации и моей предвыборной программы социально-экономического развития города Благовещенска. Отмечу, что итоги, о которых мы сегодня говорим, были достигнуты совместно с депутатским корпусом, так как и бюджет города на 2016 год, и все главные решения принимались нами совместно», – сказала в своем докладе Валентина Сергеевна.

По мнению мэра, главным достижением за отчетный год стало сохранение социальной направленности городского бюджета без увеличения долговой нагрузки на муниципалитет.

«Наши совместные усилия были направлены на решение социальных проблем – развитие системы образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежная политика, создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, решение транспортных проблем, обеспечение коммунальными услугами, благоустройство территории», — подчеркнула Валентина Калита.

Население Благовещенска продолжает расти. В 2016 году, так же как и в 2015, рождаемость превысила смертность. Родилось 3 124 ребенка, численность населения на начало 2017 года составила 229 753 человека. Для сравнения: в начале 2016 года – 229 713 человек.

Число безработных по итогам года снизилось на 170 человек – с 2 310 человек на начало 2016 года до 2 140 человек на начало 2017 года. Работу через центр занятости нашли 1 315 человек.

Просмотров всего: 477

#городская власть #жизнь

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Как говорит моя бабуля, ''Белины объелась,,

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Отличный отчёт о проделанной работе,спасибо за информацию,а то были какие то сомнения у меня....

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    архивная

    Отличный отчёт о проделанной работе,спасибо за информацию,а то были какие то сомнения у меня....



    Сарказм...

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Молодец, Валентина...Так держать! Теперь - уверен - никакой Доренка нам не страшен!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А если серьёзно, то нормальную работу в городе найти практически невозможно. На себе испытал. Вот и приходится мотаться по всей стране, чтобы в отпуск на моря семью возить, а не на огороде "раком" стоять.

    Средняя зарплата в городе 25 тысяч рублей. При правильном её расчёте.

  • Алекs

    Алекs
    1 час назад

    Говорят чтобы быть руководителем нужно быть лидером, амбициозным человеком, а на деле, ну вот просто можно быть амёбой, плывущей по течению и трава не расти! Смутные времена настали, гангрена.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    А если серьёзно, то нормальную работу в городе найти практически невозможно. На себе испытал. Вот и приходится мотаться по всей стране, чтобы в отпуск на моря семью возить, а не на огороде "раком" стоять.

    Средняя зарплата в городе 25 тысяч рублей. При правильном её расчёте.



    А кто с семьёй в то время, когда ты по стране..?



  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Лол. Прям инверсия какая-то. На деле все стремятся отсюда свалить и работы уже очень давно нет. Нормальной, не нормальной, а хотя-бы просто в штат на двадцатку попробуй попади.

  • full

    full
    56 минут назад

    По мнению мэра, главным достижением за отчетный год стало сохранение социальной направленности городского бюджета

    Самые дорогие садики в стране госпожа Калита тоже себе в заслугу ставит?

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    full

    По мнению мэра, главным достижением за отчетный год стало сохранение социальной направленности городского бюджета

    Самые дорогие садики в стране госпожа Калита тоже себе в заслугу ставит?



    Не! Это заслуга бодрячка.



  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Интересный подход. Уже первый квартал прошел, а отчет за 2016 год. Почему? Потому что в 2017 году ситуация в хлам?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    42 минуты назад

    ВРЁТ И НЕ КРАСНЕЕТ

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    39 минут назад

    Наверное перепутали,наоборот все.

  • Rabota22

    Rabota22
    32 минуты назад

    Ну не могу не прокомментировать, хотя кто-то на форуме уже писал, что БОТ. Давно и довольно профессионально работаю на рынке труда. Ну откуда такие сведения? У кого-то заработная плата растет.

    А у большинства горожан? Мало того, что не принимают на высокооплачиваемую работу (даже если соискатель СУПЕР профессионал, но придумают кучу "отмазок", чтобы отказать), так еще и задержка по выплатам.

    А насчет снижения роста безработных.... Ну насмешили... Уходят люди в тень, чтобы елементарно выжить: оплачивать жкх, кредиты, купить самое необходимое!!!

    Средняя заработная плата по городу в 33 000 составляет из выдуманных зарплат сетевого маркетинга (которыми пестрит раздел Работа на "Амур-инфо" и вакансиями по вахтовому методу (только вот периодичность выплаты за вахту никто не учитывает).

    Очень радуюсь за ТАКОЙ ПОЗИТИВНЫЙ отчет г-жи Калиты!

    Как у нас народ процветает, оказывается.... -))))

  • Алиса65

    Алиса65
    31 минута назад

    Численность населения растёт за счёт перебравшихся в областной из городишек в областной центр военных пенсионеров, вот и безработица упала - им ведь не обязательно работать. Хотя всё же большое сомнение, что безработица всё же упала.

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Oldlord

    Tуман

    А если серьёзно, то нормальную работу в городе найти практически невозможно. На себе испытал. Вот и приходится мотаться по всей стране, чтобы в отпуск на моря семью возить, а не на огороде "раком" стоять.

    Средняя зарплата в городе 25 тысяч рублей. При правильном её расчёте.



    А кто с семьёй в то время, когда ты по стране..?



    Любовник жены помогает по хозяйству.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    24 минуты назад

    Ну, что тут сказать... видимо это прорыв!

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    20 минут назад

    Или тут другие варианты- либо речь идёт о другом Благовещенске, либо она не справляется с работой и вынуждена принимать какие то препараты,отсюда и галлюцинации..

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Tуман

    Oldlord

    Tуман

    А если серьёзно, то нормальную работу в городе найти практически невозможно. На себе испытал. Вот и приходится мотаться по всей стране, чтобы в отпуск на моря семью возить, а не на огороде "раком" стоять.

    Средняя зарплата в городе 25 тысяч рублей. При правильном её расчёте.



    А кто с семьёй в то время, когда ты по стране..?



    Любовник жены помогает по хозяйству.



    Хм... А любовник работает за 25 тыр в городе или вы по очереди?



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