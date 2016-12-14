Валентина Калита: в Благовещенске численность населения растет, а безработица падает

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В Благовещенске сохраняется благоприятная демографическая ситуация, а уровень безработицы снижается. Мэр Благовещенска Валентина Калита отчиталась о результатах работы городской администрации на заседании Благовещенской городской Думы.

«Рассматривая итоги 2016 года, мы можем проанализировать промежуточный результат реализации и моей предвыборной программы социально-экономического развития города Благовещенска. Отмечу, что итоги, о которых мы сегодня говорим, были достигнуты совместно с депутатским корпусом, так как и бюджет города на 2016 год, и все главные решения принимались нами совместно», – сказала в своем докладе Валентина Сергеевна.

По мнению мэра, главным достижением за отчетный год стало сохранение социальной направленности городского бюджета без увеличения долговой нагрузки на муниципалитет.

«Наши совместные усилия были направлены на решение социальных проблем – развитие системы образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежная политика, создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, решение транспортных проблем, обеспечение коммунальными услугами, благоустройство территории», — подчеркнула Валентина Калита.

Население Благовещенска продолжает расти. В 2016 году, так же как и в 2015, рождаемость превысила смертность. Родилось 3 124 ребенка, численность населения на начало 2017 года составила 229 753 человека. Для сравнения: в начале 2016 года – 229 713 человек.

Число безработных по итогам года снизилось на 170 человек – с 2 310 человек на начало 2016 года до 2 140 человек на начало 2017 года. Работу через центр занятости нашли 1 315 человек.

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#городская власть #жизнь

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Нино Кохреидзе