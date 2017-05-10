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сегодня, 09:30 11

Амурчанке отказали в опекунстве над 14-летним мальчиком из-за «тесноты»

Амурчанке отказали в опекунстве над 14-летним мальчиком из-за «тесноты»

Ларисе Князькиной из села Константиновка Константиновского района, воспитывающей родную дочь и приёмного сына, не разрешили оформить опеку ещё над одним подростком, мотивируя отказ «стеснёнными жизненными условиями».

Квартира женщины разделена на три комнаты, общая площадь помещения – 45,9 квадратных метра.

«Два года назад для принятия в семью из двух человек (я с дочерью) приёмного сына – Милана – однушка в 29 квадратных метров была нормальной и подходящей. Теперь, оказывается, 45,9 квадрата для принятия в семью еще одного мальчика – это стеснённые условия», – прокомментировала Лариса Князькина отказ органов опеки.

Женщина работает педагогом-психологом в константиновском центре «Росток». Подростка, которого сейчас хочет взять под опеку, она уже брала на каникулы к себе домой. Мальчик давно ждёт переезда, а Лариса убеждена, что дети, даже трудные, должны воспитываться в семье.

По закону, полномочия опеки и попечительства относятся к сфере соцзащиты, но в Константиновском районе они переданы управлению образования. Амур.инфо обратилось туда за разъяснением ситуации. Начальник управления образования администрации Константиновского района Елена Григорьева, подписавшая отказ в опекунстве Ларисе Князькиной, в телефонном разговоре отказалась комментировать ситуацию.

В министерстве образования Амурской области порекомендовали обратиться в минсоцзащиты, специалисты которого, в свою очередь, объяснили: «Специалисты оценивают условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребёнка, взаимоотношения в семье. Орган опеки и попечительства принимает решение на основании действующего законодательства. В связи с чем министерство социальной защиты населения Амурской области не вправе оценивать это решение».

Тем не менее практически сразу после звонка информагентства сотрудники управления образования Константиновского района связались с потенциальным опекуном.

«Сегодня я вновь в опеке. Пригласили после звонка из СМИ. Было спокойно, даже душевно. Решили со специалистами, что мы на одной стороне и нам всем важно, чтобы дети были в семье. Но специалист сообщил, что, действительно, в федеральном законодательстве нет понятия стесненности, есть понятие жилищные условия. Для ребенка должно быть место – стол, кровать, игровая зона и безопасность. Согласились сами прийти и вновь обследовать жилищные условия, пересмотреть решение, – написала Лариса на своей странице в соцсети. – Надеюсь, что теперь мы с органами опеки в одной лодке. Отдельное спасибо СМИ – нашей четвёртой власти. Жду понедельника или вторника».

По следам публикаций в социальных сетях на Ларису вышел и амурский уполномоченный по защите детей. На 1 июня у нее назначена встреча с прокурором Амурской области, где попробуют разобраться в непростой ситуации.

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#дети #жизнь #областная власть #образование #соцзащита

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    3 часа назад

    а вот с батареей явные проблемы, лучше бы коммунальщикам втык дали

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    кухонька совсем махонькая. где они там вчетвером есть будут?

  • Big Wolf

    Big Wolf
    3 часа назад

    Молодец женщина! Таких бы побольше. Может быть детских домов и интернатов поубавиться. Наоборот властьимущим ее надо поддерживать, а не ставить препоны.

  • Big Wolf

    Big Wolf
    3 часа назад

    Молодец женщина! Таких бы побольше. Может быть детских домов и интернатов поубавиться. Наоборот властьимущим ее надо поддерживать, а не ставить препоны.

  • Big Wolf

    Big Wolf
    3 часа назад

    Молодец женщина! Таких бы побольше. Может быть детских домов и интернатов поубавиться. Наоборот властьимущим ее надо поддерживать, а не ставить препоны.

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    Tosha

    а вот с батареей явные проблемы, лучше бы коммунальщикам втык дали



    какие проблемы?

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Знаю лично людей, у которых нет своих детей и они готовы усыновить ребеночка, но им не дают, т.к. ощага или стесненные условия. Конечно, пусть лучше в интернатах растут. ПыСы: у нас 2/3 страны по общагам и в стесненных условиях, давайте у них собственных детей поотбираем?! Страна дураков.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Циник

    Tosha

    а вот с батареей явные проблемы, лучше бы коммунальщикам втык дали



    какие проблемы?



    Чугунный секционный ребристый радиатор отопления лучше фуфлыжного китайского и теплоотдача в помещение у него лучше.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    KatsЗнаю лично людей, у которых нет своих детей и они готовы усыновить ребеночка, но им не дают, т.к. ощага или стесненные условия. Конечно, пусть лучше в интернатах растут. ПыСы: у нас 2/3 страны по общагам и в стесненных условиях, давайте у них собственных детей поотбираем?! Страна дураков.


    Ну, Вы сейчас идею им подкинете, начнут бабло отмывать на строительстве интернатов и прочем сопутствующем.

    И детей выкормите, а потом заберут.

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    vertex

    Циник

    Tosha

    а вот с батареей явные проблемы, лучше бы коммунальщикам втык дали



    какие проблемы?



    Чугунный секционный ребристый радиатор отопления лучше фуфлыжного китайского и теплоотдача в помещение у него лучше.



    ну это то понятно... а проблемы какие...

  • Чертополох

    Чертополох
    58 минут назад

    Проблема в том, что люди берут маленьких детей, переоценивая свои силы, а при возникновении серьёзных проблем пубертантного возраста, они возвращают назад, государству, детей с изломанной психикой, не понимающих почему их опять вышвырнули вон. И все проблемы подростковые обрушиваются на детские дома (которые уже позакрывали).

    Однозначно дети должны расти в семье, но детей из соцучреждений следует передавать только в полноценные семьи, адекватно оценивающие свои силы и перспективы.

    Ничего не пишут про приёмного папу - как он к этой ситуации относится?

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