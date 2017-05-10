Амурчанке отказали в опекунстве над 14-летним мальчиком из-за «тесноты»

Ларисе Князькиной из села Константиновка Константиновского района, воспитывающей родную дочь и приёмного сына, не разрешили оформить опеку ещё над одним подростком, мотивируя отказ «стеснёнными жизненными условиями».

Квартира женщины разделена на три комнаты, общая площадь помещения – 45,9 квадратных метра.

«Два года назад для принятия в семью из двух человек (я с дочерью) приёмного сына – Милана – однушка в 29 квадратных метров была нормальной и подходящей. Теперь, оказывается, 45,9 квадрата для принятия в семью еще одного мальчика – это стеснённые условия», – прокомментировала Лариса Князькина отказ органов опеки.

Женщина работает педагогом-психологом в константиновском центре «Росток». Подростка, которого сейчас хочет взять под опеку, она уже брала на каникулы к себе домой. Мальчик давно ждёт переезда, а Лариса убеждена, что дети, даже трудные, должны воспитываться в семье.

По закону, полномочия опеки и попечительства относятся к сфере соцзащиты, но в Константиновском районе они переданы управлению образования. Амур.инфо обратилось туда за разъяснением ситуации. Начальник управления образования администрации Константиновского района Елена Григорьева, подписавшая отказ в опекунстве Ларисе Князькиной, в телефонном разговоре отказалась комментировать ситуацию.

В министерстве образования Амурской области порекомендовали обратиться в минсоцзащиты, специалисты которого, в свою очередь, объяснили: «Специалисты оценивают условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребёнка, взаимоотношения в семье. Орган опеки и попечительства принимает решение на основании действующего законодательства. В связи с чем министерство социальной защиты населения Амурской области не вправе оценивать это решение».

Тем не менее практически сразу после звонка информагентства сотрудники управления образования Константиновского района связались с потенциальным опекуном.

«Сегодня я вновь в опеке. Пригласили после звонка из СМИ. Было спокойно, даже душевно. Решили со специалистами, что мы на одной стороне и нам всем важно, чтобы дети были в семье. Но специалист сообщил, что, действительно, в федеральном законодательстве нет понятия стесненности, есть понятие жилищные условия. Для ребенка должно быть место – стол, кровать, игровая зона и безопасность. Согласились сами прийти и вновь обследовать жилищные условия, пересмотреть решение, – написала Лариса на своей странице в соцсети. – Надеюсь, что теперь мы с органами опеки в одной лодке. Отдельное спасибо СМИ – нашей четвёртой власти. Жду понедельника или вторника».

По следам публикаций в социальных сетях на Ларису вышел и амурский уполномоченный по защите детей. На 1 июня у нее назначена встреча с прокурором Амурской области, где попробуют разобраться в непростой ситуации.

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Анастасия Болотина