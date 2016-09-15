Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:53 2

«Гулянье на Большой», звездный гость и фейерверк: план мероприятий ко дню рождения Благовещенска

«Гулянье на Большой», звездный гость и фейерверк: план мероприятий ко дню рождения Благовещенска

3 июня в Благовещенске готовятся отметить День города. Но мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Горожане возложат цветы к нескольким памятникам, их ждут предпраздничные концерты, в том числе с участием приглашенной звезды, и фейерверк. Проведут в городе и «Гулянье на Большой», которое в этом году станет еще масштабнее.

Пятница, 2 июня, начнется с возложения цветов. Днем в ОКЦ состоится праздничный концерт, а вечером будут работать площадки фестивального движения «Культурный город на набережной». Основные мероприятия намечены на субботу, 3 июня. Как сообщает мэрия города, в этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой». Большой до 1924 года называлась нынешняя улица Ленина. В рамках мероприятия у горожан будет возможность увидеть «зарисовки» из жизни города конца 19-го-начала 20-го веков.

Впервые «Гулянье на Большой» было организовано в прошлом году в честь юбилея столицы Приамурья. Тогда праздничные площадки развернулись на участке улицы Ленина от Богдана Хмельницкого до Шевченко. В этом году их решили разместить на участке улицы Ленина от Пионерской до Островского (в том числе участки улиц Пионерская, 50-летия Октября и Островского на протяжении от улицы Краснофлотской до улицы Зейской). В подготовке праздника в этом году приняли участие порядка 100 организаций, в прошлом году их было 65.

На улице Пионерской (ранее – улица Благовещенская) развернутся различные музеи, блошиный рынок и книжный развал, можно будет познакомиться с проектами, посвященными столице Приамурья. Здесь же жители города смогут увидеть театрализованные «исторические картинки», выступления казачьих коллективов, творческих коллективов ЦЭВД, выступления уличных артистов и многое другое. Также рядом с перекрестком откроется летний «библио-дворик» и «рисовальное кафе».

На улице 50-летия Октября (ранее – улица Садовая) жители и гости города смогут познакомиться с работами мастеров ДПИ, художников, здесь же развернется музыкальный салон, различные фотовыставки, выставки-ярмарки, театрализованные «исторические картинки», кукольный театр и площадь «Будь здоров!».

На улице Островского (ранее – улица Чигиринская) пройдет выставка интересных автомобилей – участие примут более 60 автовладельцев. На выставке представят как ретро автомобили, так и современные технически усовершенствованные машины. Это транспорт, имеющий яркие дизайнерские решения, стилистические изменения экстерьера и интерьера, аэрографию, а также автомобили с минимальным воздействием на окружающую среду (гибриды, электротранспорт). Также здесь развернутся арт-экспозиции, «исторические картинки» из жизни города и другие площадки.

В сквере за правительством Амурской области для жителей и гостей города откроется площадка «Вкусно и полезно!», где можно познакомиться с продукцией местных крупных производителей.

На перекрестках Ленина – Пионерская, Ленина – 50-летия Октября, Ленина – Островского появятся шесть «живых скульптур», а на территории сквера Мухина будут организованы различные интерактивные площадки, игры и викторины.

На малой сцене площади Ленина состоятся выступления национальных культурных организаций, рядом со сценой жители и гости города смогут попробовать блюда национальных кухонь.

На площади в районе фонтана развернется площадка для танцев, где выступят танцевальные коллективы города. Также в районе площади будут проходить выступления оркестров ЦДШИ, ДВОКУ и МЧС.

«Мы будем рады, если благовещенцы поддержат и исторический настрой праздника: вы можете использовать аксессуары в стиле времен конца 19-го или начала 20-го века, это может быть платье, шляпка или зонтик, какие-то другие элементы одежды или украшения», – сказала начальник управления культуры Виктория Хопатько.

На сцене площади Ленина запланированы награждение победителей «Эко-фестиваля», конкурса «Листая красную книгу» и большая концертная программа с участием приглашенной звезды. Какой именно, пока не сообщается. Завершится программа 10-минутным красочным фейерверком.

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска

Мероприятие

Время

Место

2 июня

Церемонии возложения цветов к памятникам:

– казакам-первопоселенцам

10:00

район Верхнеблаговещенского

– в честь подписания Айгуньского договора

10:00

район Верхнеблаговещенского

– Св. Иннокентию Вениаминову

10:30

перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия

– Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову

11:00

перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный

Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска

15:00

большой зал Общественно-культурного центра

Фестивальное движение «Культурный город на набережной»

18:00-21:00

ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия

3 июня

Велогонка на призы газеты «Дважды два»

12:00-14:00

ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина

Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков

12:00-17:00

Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк

Праздничная программа коллективов ОКЦ

14:00-17:00

площадь Общественно-культурного центра

Фестивальное движение «Культурный город на набережной»

18:00-21:00

ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия

Акция «Гулянье на Большой»

17:00-20:00

ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской

Концертная программа

20:00-21:50

площадь Ленина

Праздничный фейерверк

21:50-22:00

площадь Ленина

Просмотров всего: 1448

#концерты #культура #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • 89146186960

    89146186960
    3 часа назад

    "Какой именно пака не сообщается."

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    3 часа назад

    89146186960

    "Какой именно пака не сообщается."



    для того чтобы указать на ошибку, можно просто выделить её и нажать ctrl+enter. не обязательно в комментариях флуд разводить. когда вы уже все это поймете.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Музыкальная школа Благовещенска заняла помещение выставочного зала
Общество

День сварщика, предпринимательства и снежного барса
Культура 1

В Амурском театре кукол возродили спектакль, впервые показанный 30 лет назад
Культура 6

Стихи, викторины и песни: в Благовещенске отметили День славянской письменности и культуры