«Гулянье на Большой», звездный гость и фейерверк: план мероприятий ко дню рождения Благовещенска

3 июня в Благовещенске готовятся отметить День города. Но мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Горожане возложат цветы к нескольким памятникам, их ждут предпраздничные концерты, в том числе с участием приглашенной звезды, и фейерверк. Проведут в городе и «Гулянье на Большой», которое в этом году станет еще масштабнее.

Пятница, 2 июня, начнется с возложения цветов. Днем в ОКЦ состоится праздничный концерт, а вечером будут работать площадки фестивального движения «Культурный город на набережной». Основные мероприятия намечены на субботу, 3 июня. Как сообщает мэрия города, в этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой». Большой до 1924 года называлась нынешняя улица Ленина. В рамках мероприятия у горожан будет возможность увидеть «зарисовки» из жизни города конца 19-го-начала 20-го веков.

Впервые «Гулянье на Большой» было организовано в прошлом году в честь юбилея столицы Приамурья. Тогда праздничные площадки развернулись на участке улицы Ленина от Богдана Хмельницкого до Шевченко. В этом году их решили разместить на участке улицы Ленина от Пионерской до Островского (в том числе участки улиц Пионерская, 50-летия Октября и Островского на протяжении от улицы Краснофлотской до улицы Зейской). В подготовке праздника в этом году приняли участие порядка 100 организаций, в прошлом году их было 65.

На улице Пионерской (ранее – улица Благовещенская) развернутся различные музеи, блошиный рынок и книжный развал, можно будет познакомиться с проектами, посвященными столице Приамурья. Здесь же жители города смогут увидеть театрализованные «исторические картинки», выступления казачьих коллективов, творческих коллективов ЦЭВД, выступления уличных артистов и многое другое. Также рядом с перекрестком откроется летний «библио-дворик» и «рисовальное кафе».

На улице 50-летия Октября (ранее – улица Садовая) жители и гости города смогут познакомиться с работами мастеров ДПИ, художников, здесь же развернется музыкальный салон, различные фотовыставки, выставки-ярмарки, театрализованные «исторические картинки», кукольный театр и площадь «Будь здоров!».

На улице Островского (ранее – улица Чигиринская) пройдет выставка интересных автомобилей – участие примут более 60 автовладельцев. На выставке представят как ретро автомобили, так и современные технически усовершенствованные машины. Это транспорт, имеющий яркие дизайнерские решения, стилистические изменения экстерьера и интерьера, аэрографию, а также автомобили с минимальным воздействием на окружающую среду (гибриды, электротранспорт). Также здесь развернутся арт-экспозиции, «исторические картинки» из жизни города и другие площадки.

В сквере за правительством Амурской области для жителей и гостей города откроется площадка «Вкусно и полезно!», где можно познакомиться с продукцией местных крупных производителей.

На перекрестках Ленина – Пионерская, Ленина – 50-летия Октября, Ленина – Островского появятся шесть «живых скульптур», а на территории сквера Мухина будут организованы различные интерактивные площадки, игры и викторины.

На малой сцене площади Ленина состоятся выступления национальных культурных организаций, рядом со сценой жители и гости города смогут попробовать блюда национальных кухонь.

На площади в районе фонтана развернется площадка для танцев, где выступят танцевальные коллективы города. Также в районе площади будут проходить выступления оркестров ЦДШИ, ДВОКУ и МЧС.

«Мы будем рады, если благовещенцы поддержат и исторический настрой праздника: вы можете использовать аксессуары в стиле времен конца 19-го или начала 20-го века, это может быть платье, шляпка или зонтик, какие-то другие элементы одежды или украшения», – сказала начальник управления культуры Виктория Хопатько.

На сцене площади Ленина запланированы награждение победителей «Эко-фестиваля», конкурса «Листая красную книгу» и большая концертная программа с участием приглашенной звезды. Какой именно, пока не сообщается. Завершится программа 10-минутным красочным фейерверком.

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска

Мероприятие Время Место 2 июня Церемонии возложения цветов к памятникам: – казакам-первопоселенцам 10:00 район Верхнеблаговещенского – в честь подписания Айгуньского договора 10:00 район Верхнеблаговещенского – Св. Иннокентию Вениаминову 10:30 перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия – Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову 11:00 перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска 15:00 большой зал Общественно-культурного центра Фестивальное движение «Культурный город на набережной» 18:00-21:00 ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия 3 июня Велогонка на призы газеты «Дважды два» 12:00-14:00 ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков 12:00-17:00 Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк Праздничная программа коллективов ОКЦ 14:00-17:00 площадь Общественно-культурного центра Фестивальное движение «Культурный город на набережной» 18:00-21:00 ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия Акция «Гулянье на Большой» 17:00-20:00 ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской Концертная программа 20:00-21:50 площадь Ленина Праздничный фейерверк 21:50-22:00 площадь Ленина

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Екатерина PL