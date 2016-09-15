«Гулянье на Большой», звездный гость и фейерверк: план мероприятий ко дню рождения Благовещенска
3 июня в Благовещенске готовятся отметить День города. Но мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Горожане возложат цветы к нескольким памятникам, их ждут предпраздничные концерты, в том числе с участием приглашенной звезды, и фейерверк. Проведут в городе и «Гулянье на Большой», которое в этом году станет еще масштабнее.
Пятница, 2 июня, начнется с возложения цветов. Днем в ОКЦ состоится праздничный концерт, а вечером будут работать площадки фестивального движения «Культурный город на набережной». Основные мероприятия намечены на субботу, 3 июня. Как сообщает мэрия города, в этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой». Большой до 1924 года называлась нынешняя улица Ленина. В рамках мероприятия у горожан будет возможность увидеть «зарисовки» из жизни города конца 19-го-начала 20-го веков.
Впервые «Гулянье на Большой» было организовано в прошлом году в честь юбилея столицы Приамурья. Тогда праздничные площадки развернулись на участке улицы Ленина от Богдана Хмельницкого до Шевченко. В этом году их решили разместить на участке улицы Ленина от Пионерской до Островского (в том числе участки улиц Пионерская, 50-летия Октября и Островского на протяжении от улицы Краснофлотской до улицы Зейской). В подготовке праздника в этом году приняли участие порядка 100 организаций, в прошлом году их было 65.
На улице Пионерской (ранее – улица Благовещенская) развернутся различные музеи, блошиный рынок и книжный развал, можно будет познакомиться с проектами, посвященными столице Приамурья. Здесь же жители города смогут увидеть театрализованные «исторические картинки», выступления казачьих коллективов, творческих коллективов ЦЭВД, выступления уличных артистов и многое другое. Также рядом с перекрестком откроется летний «библио-дворик» и «рисовальное кафе».
На улице 50-летия Октября (ранее – улица Садовая) жители и гости города смогут познакомиться с работами мастеров ДПИ, художников, здесь же развернется музыкальный салон, различные фотовыставки, выставки-ярмарки, театрализованные «исторические картинки», кукольный театр и площадь «Будь здоров!».
На улице Островского (ранее – улица Чигиринская) пройдет выставка интересных автомобилей – участие примут более 60 автовладельцев. На выставке представят как ретро автомобили, так и современные технически усовершенствованные машины. Это транспорт, имеющий яркие дизайнерские решения, стилистические изменения экстерьера и интерьера, аэрографию, а также автомобили с минимальным воздействием на окружающую среду (гибриды, электротранспорт). Также здесь развернутся арт-экспозиции, «исторические картинки» из жизни города и другие площадки.
В сквере за правительством Амурской области для жителей и гостей города откроется площадка «Вкусно и полезно!», где можно познакомиться с продукцией местных крупных производителей.
На перекрестках Ленина – Пионерская, Ленина – 50-летия Октября, Ленина – Островского появятся шесть «живых скульптур», а на территории сквера Мухина будут организованы различные интерактивные площадки, игры и викторины.
На малой сцене площади Ленина состоятся выступления национальных культурных организаций, рядом со сценой жители и гости города смогут попробовать блюда национальных кухонь.
На площади в районе фонтана развернется площадка для танцев, где выступят танцевальные коллективы города. Также в районе площади будут проходить выступления оркестров ЦДШИ, ДВОКУ и МЧС.
«Мы будем рады, если благовещенцы поддержат и исторический настрой праздника: вы можете использовать аксессуары в стиле времен конца 19-го или начала 20-го века, это может быть платье, шляпка или зонтик, какие-то другие элементы одежды или украшения», – сказала начальник управления культуры Виктория Хопатько.
На сцене площади Ленина запланированы награждение победителей «Эко-фестиваля», конкурса «Листая красную книгу» и большая концертная программа с участием приглашенной звезды. Какой именно, пока не сообщается. Завершится программа 10-минутным красочным фейерверком.
Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска
|
Мероприятие
|
Время
|
Место
|
2 июня
|
Церемонии возложения цветов к памятникам:
|
– казакам-первопоселенцам
|
10:00
|
район Верхнеблаговещенского
|
– в честь подписания Айгуньского договора
|
10:00
|
район Верхнеблаговещенского
|
– Св. Иннокентию Вениаминову
|
10:30
|
перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия
|
– Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову
|
11:00
|
перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный
|
Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска
|
15:00
|
большой зал Общественно-культурного центра
|
Фестивальное движение «Культурный город на набережной»
|
18:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия
|
3 июня
|
Велогонка на призы газеты «Дважды два»
|
12:00-14:00
|
ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина
|
Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков
|
12:00-17:00
|
Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк
|
Праздничная программа коллективов ОКЦ
|
14:00-17:00
|
площадь Общественно-культурного центра
|
Фестивальное движение «Культурный город на набережной»
|
18:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия
|
Акция «Гулянье на Большой»
|
17:00-20:00
|
ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской
|
Концертная программа
|
20:00-21:50
|
площадь Ленина
|
Праздничный фейерверк
|
21:50-22:00
|
площадь Ленина
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