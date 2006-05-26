Решили наказать за клевету на власть: история Приамурья

26 мая 1918 года исполком Совета Амурской республики принял постановление «О борьбе с распространением клеветнических слухов против Советской власти». Постановление гласило о том, что немедленному задержанию подлежали все распространители клеветы. Их можно было оштрафовать на 1 000 рублей или привлечь к общественным работам на срок до одного месяца.

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26 мая 1854 года по Амуру начался сплав войск. С верховьев реки из Забайкалья солдаты и казаки отправились в низовья для защиты Охотского побережья и Камчатки от вооружённого нападения англо-французских войск в годы Крымской войны, действовавших против России. Таких сплавов было три, названы они муравьёвскими, так как организованы по прямому распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва. В состав первого сплава входили пароход «Аргунь», 48 лодок, 29 плотов и около 800 человек. С этого сплава началось переселение казаков с тихоокеанского побережья и из Забайкалья в низовья Амура.

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26 мая 1941 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Советский район Амурской области с центром в селе Ромны.

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Фестиваль сельской молодёжи состоялся в Овсянке 26 мая 1957 года. На открытии вручили почётные грамоты передовикам производства и лучшим ученикам. Уже после прошли спортивные соревнования и концерт художественной самодеятельности. Фестивальный вечер завершился праздничным костром, у которого долго пели и плясали и жители села, и гости.

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26 мая 1972 года в Благовещенске начался смотр-конкурс восьми сельскохозяйственных техникумов Дальнего Востока и Читинской области, по окончании которого лучшим был признан Благовещенский сельскохозяйственный техникум.

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2006 год. Помощь медиков понадобилась троим предпринимателям, которые объявили голодовку, проиграв в конкурсе на пассажирские перевозки. 11 человек продолжали голодовку. По словам предпринимателей, они были готовы голодать до тех пор, пока не будут внесены изменения в закон. Без еды люди обходились уже четвёртый день.

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2008 год. В Благовещенске появился памятник челноку. Торжественное открытие приурочили ко Дню российского предпринимателя. Скульптуру установили около Амурской ярмарки. Бронзовый мужчина с тяжёлыми сумками символизирует челнока 90-х годов прошлого века. На этом настаивали инициаторы проекта. Китайский баул, костюм «Адидас» и сумка-кошелёк на поясе – всё это непременные атрибуты тогдашних предпринимателей, уверены авторы. На создание памятника ушло около 800 тысяч рублей.

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26 мая 2011 года на заседании Благовещенской городской Думы четверым жителям областного центра было присвоено звание «Почётный гражданин города Благовещенска». Депутаты путём тайного голосования решили, что звания достойны Николай Волков, Наталья Грызлова, Юрий Ландышев и Изосим Черных.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина