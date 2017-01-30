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Благовещенцам достанутся бесплатные бургеры

Благовещенцам достанутся бесплатные бургеры

В областном центре Приамурья открылся ресторан быстрого обслуживания Royal Burger. На празднике в честь открытия заведения гостей развлекут и накормят бесплатными фирменными сэндвичами – Роялбургерами.

Филиалы дальневосточной сети ресторанов Royal Burger располагаются во Владивостоке, Находке, Фокино и Хабаровске. В конце апреля в торгово-развлекательном центре «Острова» начал свою работу и благовещенский филиал.

27 мая, на праздничном открытии ресторана гостей ждут бесплатные сэндвичи, анимация, вкусные призы, аквагрим и фотозона. Фирменный Роялбургер в подарок 27 и 28 мая достанется каждому желающему с 12:00 до 14:00.

Всё, что нужно будет сделать, – предъявить на кассе онлайн-купон на бесплатный Роялбургер из сети Инстаграм. Печатные версии купонов можно скачать здесь.

Начало праздничной программы 27 мая в 15.00. На мероприятии будет организована фотозона с фотографом. Все снимки опубликуют в социальных сетях Royal Burger.

Instagram: @rb_for_u

Вконтакте: https://vk.com/royalburgerdv

Facebook: https://www.facebook.com/RoyalBurgerFarEast/

Royal Burger в Благовещенске: ТРЦ «Острова» (ул. Мухина, 114), 1 этаж, «Старый город».

Партнёрский материал

Просмотров всего: 170

#дети #жизнь #праздники

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Комментарии
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  • VOA

    VOA
    10 минут назад

    Стадо потянется за халявой

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 минуты назад

    Ну опять для нормальных людей ничего, опять бесовский инстаграм и теперь неправославные бургеры..

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