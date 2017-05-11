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25мая
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Подразделения мотострелковых соединений в Приамурье удостоились почетного наименования «ударные»

Подразделения мотострелковых соединений в Приамурье удостоились почетного наименования «ударные»
Фото: structure.mil.ru

В Восточном военном округе представители комиссии Министерства обороны РФ завершили проверку подразделений, представленных для присвоения почетного наименования «ударные». В числе отличившихся военнослужащих оказались и амурчане. Они будут награждены отличительными геральдическими знаками

Как сообщает пресс-служба ВВО, подразделения мотострелковых соединений в Амурской области в ходе выполнения упражнений стрельб, нормативов по РХБ защите и вождения боевых машин подтвердили свои высокие показатели и были включены в проект приказа Министра обороны РФ на присвоение почетного наименования «ударное». В соответствии с положением, наименование «ударные» присваивается наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

Помимо военнослужащих из Амурской области, почетного наименования удостоились также подразделения мотострелковых соединений в Хабаровском крае и мобильное подразделение пулеметно-артиллерийского соединения ВВО, дислоцированное на Курильских островах.

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#военные

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Комментарии
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  • andrenosov13

    andrenosov13
    48 минут назад

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