В Приамурье возбуждены пять уголовных дел по лесным пожарам

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В Амурской области с начала пожароопасного периода инспекторы по пожарному надзору привлекли к административной ответственности 628 амурчан. Кроме того, по факту возникновения лесных пожаров в Приамурье возбуждено пять уголовных дел. По одному делу возбудили в Зейском и Архаринском районах и три в Бурейском районе.

Из общего числа нарушителей, за нарушение требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения к административной ответственности привлечен один индивидуальный предприниматель и восемь физических лиц. За нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках граждан – 315 физических лиц. Сумма наложенных штрафов составила 513 тысяч рублей.

«С начала пожароопасного периода и введения особого противопожарного режима в 72 случаях установлено 74 физических лица, виновных в возникновении несанкционированных палов и выжигании сухой растительности, из них трое граждан являются должностными лицами организаций, а пятеро – несовершеннолетними. В отношении всех возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в РФ. Рассмотрены 64 дела, сумма штрафов составила 155 тысяч рублей. В отношении несовершеннолетних материалы переданы в подразделения по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Для предупреждения возникновения природных пожаров и палов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности ежедневно в области проводится патрулирование межведомственных групп. Так, 24 мая патрулировали 484 межведомственные группы, которые обнаружили и ликвидировали 12 возгораний, тем самым, предупредив возникновение природных пожаров. Большое внимание при патрулировании специалисты различных ведомств, входящих в состав межведомственных групп, уделяют разъяснительной работе с населением. Однако далеко не все жители области соблюдают требования пожарной безопасности.

Ежедневно в амурское управление МЧС России по итогам работы межведомственных групп поступает информация о привлечении жителей области к ответственности за выжигание сухой растительности и разведение костров в условиях особого противопожарного режима. На днях пожарные подразделения тушили пал в окрестностях села Лазоревка Тамбовского района, виновник возгорания привлечен к административной ответственности. Предстоит заплатить штраф и жителю села Тамбовка, по вине которого горела трава недалеко от этого населенного пункта.

Пожароопасная обстановка в настоящее время в Амурской области сложная. По информации Амурского ЦГМС и Амурской авиабазы, по состоянию на 25 мая в 11 районах области установлен в IV класс пожарной опасности. Это Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Свободненский, Шимановский районы. В этих районах велика вероятность возникновения природных пожаров и палов.

В зоне риска еще восемь районов – Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Селемджинский, Сковородинский, Тамбовский – здесь III класс пожарной опасности. На территории Приамурья сохраняется особый противопожарный режим, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL