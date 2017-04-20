В Амурском театре кукол возродили старый спектакль, впервые показанный 30 лет назад

«Приключения в стране Мераликундии». Постановкой занимался режиссер из Хабаровска Александр Гаврилов. Он возродил спектакль, который впервые показали в «Амурчонке» 30 лет назад.

Мальчик Лёва придумывает себе нереально идеального друга и нереальный мир, что свойственно детям. Необычная страна Мераликундия находится на детской площадке. Ее увидят и зрители, а еще со стороны посмотрят на общение сверстников, детей старше 4-х лет.

«Проблема общения как такового тоже на первом плане. У нас дети разобщены. Им нерадостно видеть других детей на площадках. И это призыв – не надо сидеть в компьютерах, идите вот сюда! Это мир, который обогащает каждого из вас! Общение обогащает любое», – сказал режиссер спектакля, актер Хабаровского краевого театра кукол Александр Гаврилов.

Александр Гаврилов – актер Хабаровского краевого театра кукол. Не так давно он получил режиссерское образование и его пригласили в Благовещенск возродить старый спектакль «Таинственный Гиппопотам». Постановка получила новое название «Приключения в стране Мераликундии».

В репертуаре Амурского театра кукол спектакль появился 30 лет назад. Автор пьесы – поэт и драматург Владимир Лившиц, написавший тексты песен к советским фильмам «Карнавальная ночь», «Сказка о потерянном времени» и другим.

«В 80-х годах я поставил этот спектакль, и у нас через этот спектакль прошли все актеры! Пьеса очень интересная и необычная, я понял, что это уже не сказка, а притча», – отметил главный режиссер Амурского театра кукол Петр Козец.

Обновленный спектакль, где в роли героев будут уже не звери, а люди, покажут 27 и 28 мая. Этой премьерой и закроется театральный сезон. Но уходить в отпуск актеры не намерены, они планируют удивить зрителей еще в июне спектаклем «Беляночка и Розочка».

Просмотров всего: 118

#дети #жизнь #культура

распечатать

Екатерина PL