Благовещенская бродячая собака стала фотомоделью в Москве

Благовещенские волонтеры рассказали историю бывшей бездомной собаки, которая теперь живет в Москве. Два года назад в Благовещенске тогда еще безымянная и бездомная Чапа на улице подошла к мужчине, который был в городе проездом. Маленькая собачка так его растрогала, что он заплатил деньги и устроил ее на передержку к местным зоозащитникам.

Волонтеры ухаживали за собакой, а через пару месяцев тот самый мужчина оплатил Чапе билеты до Москвы. Бывшая бродяжка получила новое имя Тыковка. Теперь она живет в семье москвичей, посещает собачьи спа-салоны и кафе и даже снимается для календарей.

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#животные #жизнь

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Екатерина PL