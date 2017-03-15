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Благовещенская бродячая собака стала фотомоделью в Москве

Благовещенская бродячая собака стала фотомоделью в Москве

Благовещенские волонтеры рассказали историю бывшей бездомной собаки, которая теперь живет в Москве. Два года назад в Благовещенске тогда еще безымянная и бездомная Чапа на улице подошла к мужчине, который был в городе проездом. Маленькая собачка так его растрогала, что он заплатил деньги и устроил ее на передержку к местным зоозащитникам.

Волонтеры ухаживали за собакой, а через пару месяцев тот самый мужчина оплатил Чапе билеты до Москвы. Бывшая бродяжка получила новое имя Тыковка. Теперь она живет в семье москвичей, посещает собачьи спа-салоны и кафе и даже снимается для календарей.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • andrenosov13

    andrenosov13
    48 минут назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://smokenosov.blogspot.com

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