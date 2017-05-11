Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: строительство собственного тела и профилактика детского дорожного травматизма

26 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» побеседуют с мастером спорта по пауэрлифтингу, трёхкратной чемпионкой мира по фитнесу по версии WFF Татьяной Наддённой. Тема беседы: строительство собственного тела. Ведущие утреннего эфира – Илья Кутырёв и Нино Кохреидзе.

В дневном эфире «Эха» об эффективности профилактики детского дорожного травматизма в преддверии летних каникул расскажет начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Амурской области, майор полиции Мария Забыкина. Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL