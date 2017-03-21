С 26 мая начинаются рейсы «Саратовских авиалиний» по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток

Фото: alanphoto.livejournal.com

26 мая состоится первый в этом году регулярный рейс 6В-103 по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток компании «Саратовские авиалинии». В 10:10 воздушное судно Ан-148 прилетит в аэропорт Благовещенска, а в 11:20 продолжит свой путь во Владивосток. В этот же день обратным рейсом 6В-104 самолет прилетит из Владивостока в благовещенский аэропорт в 16:35 местного времени и в 17:25 вылетит в Красноярск.

Полеты по такому расписанию будут совершаться по пятницам с 26 мая по 23 июня 2017 года. В авиационных агентствах уже открыта продажа билетов.

А с 30 июня по 27 октября график движения будет изменен. С 30 июня рейс 6В-103 из Красноярска будет прилетать в аэропорт Благовещенска в 06:10 местного времени, вылетать в аэропорт Владивостока – в 07:40. В обратном направлении рейсом 6В-104 из Владивостока в Благовещенск прибытие запланировано на 14:10, в вылет из аэропорта Благовещенска в Красноярск – на 15:00, сообщает региональное министерство транспорта и строительства.

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#транспорт

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Екатерина PL