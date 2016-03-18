Благовещенец, убивший знакомого в районе «Золотого дракона», лишился свободы на 10 лет

Благовещенский городской суд вынес приговор двум благовещенцам, которые в 2016 году похитили знакомого, избили его и удерживали взаперти в течение трех дней – с 12 по 15 марта. А после вывезли в район «Золотого дракона», где один из осужденных убил жертву. Одному из злоумышленников на момент совершения преступления было 16 лет, второму – убийце – 25 лет.

Суд установил, что в марте 2016 года трое молодых людей – осужденные и их жертва – находились во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого, где потерпевший сообщил собеседникам, что не может отдать деньги, которые он ранее взял в дол у старшего из преступников. После этого завязалась драка. Двое злоумышленников вначале побили должника, а затем предложили пройти с ними в квартиру, чтобы все обсудить и примириться. Пострадавший согласился.

Но примирения не случилось. После того как должник сообщил, что может отдать долг только в рассрочку, его опять начали бить. При этом несовершеннолетний обидчик припомнил жертве еще и конфликты, которые у них происходили в период совместного проживания в интернате.

После этого пострадавший попытался уйти, но преступники не дали ему этого сделать. Пока молодой человек одевался, злоумышленники в стороне сговорились, что будут удерживать жертву в квартире до тех пор, пока у него не сойдут следы побоев, чтобы он, если захочет пойти в полицию, не смог зафиксировать телесные повреждения. При этом идею об удержании должника в квартире подал 16-летний парень, и ее сразу поддержал старший товарищ – оба находились в нетрезвом виде.

Пострадавшего заперли в комнате. На следующий день злоумышленники прошли в комнату, где, убедившись, что заложник не сбежал, передали ему еду и опять заперли. При этом потерпевший требовал отпустить его, но в ответ лишь получал удары.

Через два дня мужчина попытался уйти, но попытка не увенчалась успехом. В итоге заложника опять начали избивать. А когда потерпевший стал звать на помощь, в ход пошли нож и палка.

Старший из преступников предложил младшему вывезти жертву в район 4-го километра Игнатьевского шоссе в лесной массив, чтобы припугнуть его. Злоумышленники планировали пригрозить потерпевшему убийством, в случае если он соберется заявить на них в полицию, а после отпустить.

Потерпевший по требованию своих обидчиков собственноручно написал расписку о том, что они его не избивали,и он не имеет к ним претензий. Затем он оделся и вместе со злоумышленниками поехал на неустановленном в ходе следствия автомобиле к гостинично-развлекательному комплексу «Золотой дракон», где во время возникшей ссоры старший из преступников совершил убийство. Мужчина вновь начал конфликтовать с потерпевшим и, наконец, перерезал ему горло, затем ударил ножом в область грудной клетки и в область бедра. Преступники скрылись, а жертва скончалась на месте преступления от массивной кровопотери.

В судебном заседании несовершеннолетний преступник свою вину признал полностью, убийца – частично. В итоге мужчина, совершивший убийство, получил по совокупности преступлений 10 лет исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетнему преступнику назначили 1 год 10 месяцев воспитательной колонии, сообщает городской суд.

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Екатерина PL