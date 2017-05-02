Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость
сегодня, 17:42 0

Минобороны попыталось вывезти из котельной Белогорска муниципальное имущество

25 мая в Белогорске пресекли попытку вывоза муниципального имущества с бывшей котельной Минобороны, переданной в собственность муниципалитета. Инцидент произошел в микрорайоне Транспортный по улице Благовещенской на территории действующей котельной, которая отапливает 5-этажный жилой дом и три здания Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что передача объектов Министерства обороны, расположенных на территории Белогорска, в собственность муниципалитета, сдвинулась с мертвой точки. 16 мая 2017 года подписаны двухсторонние акты приема-передачи двух военных городков по улицам Благовещенской и Серышева.

Как пояснили в городском комитете имущественных отношений, комплекс переданного имущества, в том числе котельная, комиссионно обследован, проведена приемка в муниципальную собственность.

«Сегодня поступила информация, что руководством подразделения Минобороны было дано указание вывезти с котельной имущество, необходимое для обслуживания теплоснабжающего объекта, – пояснил председатель комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – На место незамедлительно выехали представители администрации Белогорска, "Горэнерго". Попытка вывоза муниципального имущества пресечена. Оборудование осталось в котельной».

При этом, по словам сотрудников насосной станции, обслуживающей котельную, на объекте демонтирован и вывезен резервный двигатель. Обстоятельства выясняются, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 139

#Белогорск #военные #ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Кувейтские таможенники поймали голубя-наркокурьера с рюкзачком экстази
Происшествия 11

На Амур.инфо – видео с места драки в районе Ленина – Шевченко
В России и мире

Бангкок на 30 сантиметров ушёл под воду после мощного ливня
В России и мире

В Минусинске застрелен главред общественно-политической газеты Дмитрий Попков