Минобороны попыталось вывезти из котельной Белогорска муниципальное имущество

25 мая в Белогорске пресекли попытку вывоза муниципального имущества с бывшей котельной Минобороны, переданной в собственность муниципалитета. Инцидент произошел в микрорайоне Транспортный по улице Благовещенской на территории действующей котельной, которая отапливает 5-этажный жилой дом и три здания Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что передача объектов Министерства обороны, расположенных на территории Белогорска, в собственность муниципалитета, сдвинулась с мертвой точки. 16 мая 2017 года подписаны двухсторонние акты приема-передачи двух военных городков по улицам Благовещенской и Серышева.

Как пояснили в городском комитете имущественных отношений, комплекс переданного имущества, в том числе котельная, комиссионно обследован, проведена приемка в муниципальную собственность.

«Сегодня поступила информация, что руководством подразделения Минобороны было дано указание вывезти с котельной имущество, необходимое для обслуживания теплоснабжающего объекта, – пояснил председатель комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – На место незамедлительно выехали представители администрации Белогорска, "Горэнерго". Попытка вывоза муниципального имущества пресечена. Оборудование осталось в котельной».

При этом, по словам сотрудников насосной станции, обслуживающей котельную, на объекте демонтирован и вывезен резервный двигатель. Обстоятельства выясняются, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 139

#Белогорск #военные #ЖКХ #происшествия

распечатать

Екатерина PL