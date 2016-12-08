Жителей Тынды пугают медведем-убийцей

Фото: komiinform.ru

Жители Тынды обсуждают в социальных сетях информацию о том, что в поселке Ново-Тында медведь задрал мужчину. По данным ИА «Амур.инфо», слух гуляет по городу неделю.

Информагентство обратилось в охотуправление Амурской области, чтобы прояснить ситуацию. Заместитель начальника управления Иван Болотский сообщил, что информация среди горожан действительно ходит, но она ложная – такого происшествия в Ново-Тынде не было.

Как сообщало Амур.инфо, в последнее время в области часто фиксируются встречи людей с медведями. Так, в мае на автодороге, ведущей из Тынды в аэропорт, сняли видео, как трое косолапых вышли на автомобильную трассу, не боясь машин. В этом же месяце был снят другой ролик – в Селемджинском районе. На кадрах запечатлели «погоню» на автомобиле за медведем.

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#животные #интернет #Тында

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Александр Авдеев