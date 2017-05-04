Кувейтские таможенники поймали голубя-наркокурьера с рюкзачком экстази

Фото: deita.ru

На пограничном пункте в Кувейте пойман голубь-курьер, оснащённый компактным рюкзачком с помещёнными туда наркотиками. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Al Arabiya.

Работники таможни рассказали, что птица сразу привлекла их внимание, потому что подозрительно тяжело передвигалась – крылатому курьеру мешал лететь груз. После пересечения границы голубь сел на фуру, а затем полетел дальше. Однако за нарушителем уже началась слежка, в результате которой птицу поймали на крыше здания, расположенного рядом с отделением таможни.

На снимках, опубликованных в местных СМИ, видно, что к спине пернатого гостя был прикреплён тканевый мешочек. Тайник был тщательно замаскирован под цвет перьев.

«В мини-рюкзаке лежало 178 таблеток наркотического действия – вероятно, экстази», – отметили сотрудники кувейтской таможни. По их мнению, голубь-наркокурьер прибыл сюда из Ирака, откуда драгдилеры и переправляют запрещённые вещества.

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#животные #происшествия

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Алексей Воскобойников