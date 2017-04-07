Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 11

На Амур.инфо – видео с места драки в районе Ленина – Шевченко

На Амур.инфо – видео с места драки в районе Ленина – Шевченко

Камеры наружного видеонаблюдения частично зафиксировали драку возле кафе, расположенного в районе Ленина – Шевченко в Благовещенске. Конфликт произошел в ночь с 21 на 22 мая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Амур.инфо, к журналистам обратились родственники пострадавшего в драке у кафе в центре города. По их словам, мужчина получил серьезные травмы, а избивавший его человек после конфликта скрылся. Супруга потерпевшего написала заявление в полицию, причём не только на драчуна, но и на правоохранителей, которые в ту ночь, по её словам, бездействовали.

Тем временем в амурском управлении МВД сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, установили и допросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также участников конфликта. Предварительно установлено, что зачинщиком конфликта стал друг молодого человека, доставленного в больницу. Мужчину допросили, в отношении него избрана мера пресечения – обязательство о явке. Участник драки, который нанес тяжелые травмы пострадавшему – по словам родственников избитого мужчины, он – спортсмен, – с места не скрывался, сообщили в полиции. Его также допросили.

«Изучая записи с камер видеонаблюдения, следователи установили, что мужчина и его друг первыми напали на своего оппонента, нанесли ему несколько ударов полипропиленовыми трубами. Последний оборонялся от ударов. Кроме того, на записях видно, как на происходящий конфликт незамедлительно отреагировал дежуривший на перекрестке наружный наряд полиции. Стражи правопорядка разняли участников драки, тем самым предотвратив более тяжкие последствия. Родственники мужчины, доставленного в медицинское учреждение, от написания заявления в полицию на месте отказались. Заявление они написали только после того, как обратились в СМИ, обвинив сотрудников полиции в бездействии», – прокомментировали в амурской управлении МВД.

По факту случившегося в настоящий момент также проводится служебная проверка.

Просмотров всего: 1085

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Кот

    Кот
    1 час назад

    Получили люлей по заслугам, а потом еще и жаловать побежали.. Эот точно мужики были, или может бабы все-таки?

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Вот и ясно все стало, а то вчера диванные следователи все пальцы о клавиатуру истерли, доказывая виновность "спортсмена" и полицейских.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ничего не понятно на видео, из - за чего конфликт, и что там творилось за кадром, название кафе какое, кто провокатор ситуации?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    53 минуты назад

    а тётенька в кадре , которая вещьдок прячет ,- это заявительница ?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    52 минуты назад

    Ну, и поделом!

    Ибо нефиг!

  • мыжго

    мыжго
    49 минут назад

    Внезапно!!!

    Уже сколько раз говорено форумным пинкертонам: обождите немного, скоро станет яснее. Однако как лечили геморрой по фотографиям, так уже и не остановить.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    41 минута назад

    vertex

    Ничего не понятно на видео, из - за чего конфликт, и что там творилось за кадром, название кафе какое, кто провокатор ситуации?



    провокатор - алкоголь .

    Причина - посыл .

    Я вижу вполне себе целых двоих мужчин и женщину . Парни вытаскивают из машины дубинки , совершенно случайно оказавшиеся в их авто и бегут сражаться за дело мира . Тётенька им не препятствует , в полицию почему то не звонит , спокойна в общем .

    Дальше , копы кого то крутят .

    Тётенька , по хозяйски припрятала дубинку ( на будущее) .

    Скорая .

    Занавес.

  • ВВS

    ВВS
    26 минут назад

    А, что прояснилось, то, если по видео? За одну минуту всё успели. Ну ещё меру пресечения. избрали для друга избитого... На видео спортсмен есть?

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Ну следствие разберется, наверное.

    Да голь на выдумки хитра))), надо же додумались с собой трубки эти никчемные возить. Сейчас каждый возить, кто биту, кто трубку металлическую, кто травмат, я даже видел, впереди ехавший с малолитражки мужик клюшкой от гольфа, по двери Камаза лупил, который его подрезал .

    Это хорошо, что они не знали, какой угол обзора камера охватывает. А то бы припарковали свое ТС в той стороне, где камера не достает (я так понял в той стороне оппонент драки находился, может он и знал даже, где камера не достает, поэтому туда и отошел, один или не один), вытащили бы сайгу, например и давай крошить люд.

    Вот поэтому, нужно и патрулю если отвозить для разбора, то обе стороны. И дроны запускать, не за голодовкой дольщиков следить и митингующими. А именно в таких ситуациях.

  • архивная

    архивная
    17 минут назад

    показали только 1 часть видео,вторая часть видимо на подходе,где самое главное драка,и 3 часть показали ,где участвуют полицейские,ну 2 часть видимо вырезали,чтоб больше интриги было.

  • ВВS

    ВВS
    8 минут назад

    Плюсую архивной!

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Минобороны попыталось вывезти из котельной Белогорска муниципальное имущество

сегодня, 17:42
В России и мире

Кувейтские таможенники поймали голубя-наркокурьера с рюкзачком экстази
В России и мире

Бангкок на 30 сантиметров ушёл под воду после мощного ливня
В России и мире

В Минусинске застрелен главред общественно-политической газеты Дмитрий Попков