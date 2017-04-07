На Амур.инфо – видео с места драки в районе Ленина – Шевченко

Камеры наружного видеонаблюдения частично зафиксировали драку возле кафе, расположенного в районе Ленина – Шевченко в Благовещенске. Конфликт произошел в ночь с 21 на 22 мая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Амур.инфо, к журналистам обратились родственники пострадавшего в драке у кафе в центре города. По их словам, мужчина получил серьезные травмы, а избивавший его человек после конфликта скрылся. Супруга потерпевшего написала заявление в полицию, причём не только на драчуна, но и на правоохранителей, которые в ту ночь, по её словам, бездействовали.

Тем временем в амурском управлении МВД сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, установили и допросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также участников конфликта. Предварительно установлено, что зачинщиком конфликта стал друг молодого человека, доставленного в больницу. Мужчину допросили, в отношении него избрана мера пресечения – обязательство о явке. Участник драки, который нанес тяжелые травмы пострадавшему – по словам родственников избитого мужчины, он – спортсмен, – с места не скрывался, сообщили в полиции. Его также допросили.

«Изучая записи с камер видеонаблюдения, следователи установили, что мужчина и его друг первыми напали на своего оппонента, нанесли ему несколько ударов полипропиленовыми трубами. Последний оборонялся от ударов. Кроме того, на записях видно, как на происходящий конфликт незамедлительно отреагировал дежуривший на перекрестке наружный наряд полиции. Стражи правопорядка разняли участников драки, тем самым предотвратив более тяжкие последствия. Родственники мужчины, доставленного в медицинское учреждение, от написания заявления в полицию на месте отказались. Заявление они написали только после того, как обратились в СМИ, обвинив сотрудников полиции в бездействии», – прокомментировали в амурской управлении МВД.

По факту случившегося в настоящий момент также проводится служебная проверка.

Просмотров всего: 1085

#происшествия

распечатать

Екатерина PL