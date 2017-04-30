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сегодня, 16:55 0

Бангкок на 30 сантиметров ушёл под воду после мощного ливня

Бангкок на 30 сантиметров ушёл под воду после мощного ливня
Фото: planet-today.ru

В Бангкоке несколько районов оказались под 20-30-сантиметровым слоем воды утром в четверг после сильного ливня, шедшего всю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Затопление вызвало многокилометровые автомобильные пробки в утренний час пик.

По данным телеканала, зоны затопления появились в центре столицы, а также на её западных, восточных и северных окраинах. Несколько общеобразовательных школ в двух районах, где уровень воды превысил 40 сантиметров, закрыты вплоть до особого распоряжения властей.

На улицы Бангкока выведена уборочная техника, во многих местах установлены мощные насосы, перекачивающие воду в городские каналы и реку Чаопрайя. По данным синоптиков, дождливая погода в Таиланде продержится ещё несколько дней. Ливни ожидаются также на территории 10 из 77 таиландских провинций.

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#погода #происшествия

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