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Стихи, викторины и песни: в Благовещенске отметили День славянской письменности и культуры

Стихи, викторины и песни: в Благовещенске отметили День славянской письменности и культуры

Благовещенск присоединился к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который 24 мая отметили по всей стране. Благовещенцы читали стихи, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин и пели. Уличный праздник прошел возле областной библиотеки.

О жизни Кирилла и Мефодия можно было узнать из экспозиции «Слава вам, братья, славян просветители!». Все желающие могли посмотреть и почитать интересные издания на выставке, посвященной истории книги и книгопечатания. Дети и взрослые вспоминали пословицы и поговорки, выполняли задания по русскому языку, малыши раскрашивали старославянские буквы. На площадке «Поэтический марафон» желающие могли прочитать стихи, в том числе и собственного сочинения.

«Мы должны помнить язык, на котором мы говорим, ценить его и хранить, понимать истоки – откуда он у нас произошел. Должны помнить Кирилла и Мефодия – равноапостольных святых просветителей наших и должны понимать, где сохраняется наша культура и то, что хранители этой культуры – мы, люди», – сказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Также для горожан на открытой площадке выступил Амурский камерный хор «Возрождение». Коллектив присоединился ко всероссийскому флешмобу. В это же время по всей стране начались хоровые концерты, посвященные Дню славянской письменности. Артисты пели целый час, а завершили концерт песней «Летите, голуби», после чего в небо взвилась стая голубей.

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#жизнь #праздники

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