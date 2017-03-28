В Ирландии ищут человека на должность «обнимальщика котиков»

Фото: ridus.ru

Ирландская компания примет на работу человека, который согласен дни напролёт обнимать и гладить кошек. Такую необычную вакансию разместила на своём сайте ветеринарная клиника Just Cats из Дублина, передаёт «Ридус».

«Обнимальщик котиков» должен обладать нежными руками, быть способен ласкать и поглаживать кошек в течение длительного времени, говорить тихим голосом, который будет действовать успокаивающе на испуганных четвероногих пациентов.

«Умение понимать различные типы мурлыканья станет вашим особым преимуществом», – уточняется на сайте клиники.

Описание вакансии мечты начинается с целого ряда вопросов: «Вы сумасшедший кошатник и любите кошек? Их мурлыканье естественно для вас? Вы считаете котят, прежде чем пойти спать? Вы кормите бродячих котов в окрестностях? Делаете ли вы всё, чтобы ваш питомец чувствовал себя тепло и пушисто? Если вы ответили утвердительно на все или некоторые из этих вопросов, как насчёт работы с котиками на полный рабочий день?».

В объявлении также отмечается, что кандидат должен иметь ветеринарную квалификацию. О размере заработной платы не говорится ничего.

Аналогичная публикация, размещённая на страничке клиники Just Cats в Facebook, собрала множество комментариев, в которых одни пользователи сокрушаются, что живут слишком далеко от столь прекрасной должности, другие называют вакансию настоящей работой мечты и выражают надежду, что усатые-полосатые клиенты ветклиники обретут идеального обнимальщика.

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Алексей Воскобойников