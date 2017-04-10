Амурский минздрав: экспертизу информационной системы здравоохранения затягивают

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В среду, 24 мая, состоялось очередное заседание Арбитражного суда Амурской области по вопросу региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). В итоге сроки экспертизы по РИСЗ продлили до 22 июня 2017 года. Представители амурского минздрава настаивали, что экспертизу затягивают, но суд решил иначе.

Как сообщается в материалах дела на сайте Арбитражного суда, на продлении сроков настаивала московская организация «Судебный эксперт», которая и занимается экспертизой. Причиной называют большой объем исследований.

«Суд, рассмотрев ходатайство эксперта, считает его подлежащим удовлетворению и на основании статьи 118 АПК РФ продляет срок проведения экспертизы до 22 июня 2017 года», – говорится в материалах.

Как сообщало Амур.инфо, сроки экспертизы по РИСЗ ранее уже сдвигались. Предполагалось, что 1 мая 2017 года региональная информсистема Приамурья станет частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако сроки были сорваны, так как РИСЗ области фактически не состоялась. Основная причина в том, что амурский минздрав приобрел пять лет назад у одной из компаний неработоспособное программное обеспечение.

В самой компании, впрочем, его неработоспособность отрицают. В 2016 году минздрав начал судиться с поставщиком. В министерстве хотят принудить его привести программное обеспечение в порядок, чтобы с ним можно было полноценно работать.

По факту публикации на Амур.инфо о неработающей информационной системе здравоохранения ранее начала проверку региональная прокуратура.

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Александр Авдеев