Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 1

Форумчане Амур.инфо проведут аукцион для благотворительного марафона «Крылья»

Форумчане Амур.инфо проведут аукцион для благотворительного марафона «Крылья»
Фото: auctionfaq.ru

Онлайн-аукцион рукоделий, цветов, кулинарии и книг решили провести форумчане Амур.инфо для участия в благотворительном телемарафоне «Крылья». Ветка под названием «Под крылом добра» начала свою работу на форуме сегодня.

4июня Альфа-канал проведёт очередной благотворительный телемарафон «Крылья». «Мы решили помочь, используя такой мощный инструментарий, как ветка на форуме Амур.инфо. Система прежняя, блестяще оправдавшая себя: могучими форумскими силами на вышивках и цветочках насобирали более полумиллиона рублей на "Добрый автобус" для детского дома в Новорайчихинске. Да в помощь форумчанкам Буке и Йохо тоже собрали приличные объёмы финансовых средств», – прокомментировала Светлана Казачинская, одна из активистов аукциона.

Пользователям форума предлагается размещать на ветке лоты на продажу. В качестве лота может быть выставлен практически любой предмет или услуга. Покупатели торгуются, назначая свою сумму. Лот достаётся тому, кто назначил максимальную цену. «Зачастую в подобных аукционах дополнительным стимулом для пожертвования становится сам азарт торга. Бывали случаи, что победитель аукциона уступал товар другим и при этом переводил деньги в той сумме, что обозначил», – рассказала Светлана Анатольевна.

Просмотров всего: 78

#жизнь #интернет #Телемарафон Крылья #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Рыба

    Рыба
    53 минуты назад

    Будем рады всем участникам. До 1июня собираем, оговариваем, консультируем по лотам. Стартуем 1июня утром.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Жителей Тынды пугают медведем-убийцей
Культура

Стихи, викторины и песни: в Благовещенске отметили День славянской письменности и культуры
В России и мире

В Ирландии ищут человека на должность «обнимальщика котиков»
Телемарафон Крылья 1

На телемарафоне «Крылья» деньги соберут на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП