Форумчане Амур.инфо проведут аукцион для благотворительного марафона «Крылья»

Фото: auctionfaq.ru

Онлайн-аукцион рукоделий, цветов, кулинарии и книг решили провести форумчане Амур.инфо для участия в благотворительном телемарафоне «Крылья». Ветка под названием «Под крылом добра» начала свою работу на форуме сегодня.

4июня Альфа-канал проведёт очередной благотворительный телемарафон «Крылья». «Мы решили помочь, используя такой мощный инструментарий, как ветка на форуме Амур.инфо. Система прежняя, блестяще оправдавшая себя: могучими форумскими силами на вышивках и цветочках насобирали более полумиллиона рублей на "Добрый автобус" для детского дома в Новорайчихинске. Да в помощь форумчанкам Буке и Йохо тоже собрали приличные объёмы финансовых средств», – прокомментировала Светлана Казачинская, одна из активистов аукциона.

Пользователям форума предлагается размещать на ветке лоты на продажу. В качестве лота может быть выставлен практически любой предмет или услуга. Покупатели торгуются, назначая свою сумму. Лот достаётся тому, кто назначил максимальную цену. «Зачастую в подобных аукционах дополнительным стимулом для пожертвования становится сам азарт торга. Бывали случаи, что победитель аукциона уступал товар другим и при этом переводил деньги в той сумме, что обозначил», – рассказала Светлана Анатольевна.

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#жизнь #интернет #Телемарафон Крылья #финансы

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Анастасия Болотина