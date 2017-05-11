Губернатор считает, что Приамурье не должно подчиняться Россельхознадзору Забайкалья

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Губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом. Был поднят вопрос о том, что Приамурье не должно подчиняться забайкальскому управлению Россельхознадзора, как это происходит сейчас.

Центральный офис ведомства находится в Чите, на расстоянии 1 600 километров от Благовещенска. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это не позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Значительно увеличиваются сроки выдачи фитосанитарных документов и сертификатов качества продукции амурских растениеводов. При этом динамика развития сельского хозяйства области предполагает дальнейшее увеличение объема работ со стороны этой службы.

«Амурская область – лидер по производству сои и зерна в дальневосточном регионе. Продукция амурских растениеводов отгружается в другие регионы нашей страны. И такая система работы, когда мы не можем оперативно решать вопросы, можно сказать, недопустима. Получается, специалисты, которые могут давать свои заключения, находятся за сотни километров от того места, решения по которому они принимают. Приамурью действительно необходимо свое управление», – считает Александр Козлов.

Вопрос об открытии в регионе своего отделения Россельхознадзора поднимался не раз. Минсельхоз РФ, принимающий окончательные решения по таким делам, объясняет невозможность такого варианта оптимизацией. На встрече губернатора и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору стороны пришли к мнению, что, как вариант, можно вывести Амурскую область из подчинения управлению Россельхознадзора Забайкалья и перевести к управлению Россельхознадзора по Дальневосточному федеральному округу, с центральным офисом в Хабаровске. «Это и логичнее, регион входит в состав ДФО и ближе территориально», – пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Такой вариант позволит финансировать референтный центр (лабораторию), где выявляют карантинные явления – сорняки, насекомых, бактерии. Специалисты определяют, что может угрожать жизни или здоровью человека и то, что наносит экономический ущерб. Такой центр у нас есть в Благовещенске, но нуждается в модернизации, которую сейчас, из-за недостатка финансирования, мы не можем провести», – говорит заместитель председателя правительства Приамурья Владислав Бакуменко.

К тому же, пояснил Владислав Бакуменко, переподчинение Приамурья в Россельхознадзор ДФО позволит объединить усилия в создании оградительных постов и пресечь ввоз зараженного скота из других регионов (в частности из Забайкальского края), где регистрируется большое количество вспышек заболеваний животных.

Также на встрече главы региона с руководителем федерального ведомства был поднят вопрос получения разрешения на экспорт пшеницы в Китай. Проведена вся необходимая подготовительная работа. В Россельхознадзоре заверили, что вся процедура разрешения находится у них на контроле.

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#губернатор #животные #сельское хозяйство

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Александр Авдеев