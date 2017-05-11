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Губернатор считает, что Приамурье не должно подчиняться Россельхознадзору Забайкалья

Губернатор считает, что Приамурье не должно подчиняться Россельхознадзору Забайкалья
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом. Был поднят вопрос о том, что Приамурье не должно подчиняться забайкальскому управлению Россельхознадзора, как это происходит сейчас.

Центральный офис ведомства находится в Чите, на расстоянии 1 600 километров от Благовещенска. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это не позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Значительно увеличиваются сроки выдачи фитосанитарных документов и сертификатов качества продукции амурских растениеводов. При этом динамика развития сельского хозяйства области предполагает дальнейшее увеличение объема работ со стороны этой службы.

«Амурская область – лидер по производству сои и зерна в дальневосточном регионе. Продукция амурских растениеводов отгружается в другие регионы нашей страны. И такая система работы, когда мы не можем оперативно решать вопросы, можно сказать, недопустима. Получается, специалисты, которые могут давать свои заключения, находятся за сотни километров от того места, решения по которому они принимают. Приамурью действительно необходимо свое управление», – считает Александр Козлов.

Вопрос об открытии в регионе своего отделения Россельхознадзора поднимался не раз. Минсельхоз РФ, принимающий окончательные решения по таким делам, объясняет невозможность такого варианта оптимизацией. На встрече губернатора и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору стороны пришли к мнению, что, как вариант, можно вывести Амурскую область из подчинения управлению Россельхознадзора Забайкалья и перевести к управлению Россельхознадзора по Дальневосточному федеральному округу, с центральным офисом в Хабаровске. «Это и логичнее, регион входит в состав ДФО и ближе территориально», – пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Такой вариант позволит финансировать референтный центр (лабораторию), где выявляют карантинные явления – сорняки, насекомых, бактерии. Специалисты определяют, что может угрожать жизни или здоровью человека и то, что наносит экономический ущерб. Такой центр у нас есть в Благовещенске, но нуждается в модернизации, которую сейчас, из-за недостатка финансирования, мы не можем провести», – говорит заместитель председателя правительства Приамурья Владислав Бакуменко.

К тому же, пояснил Владислав Бакуменко, переподчинение Приамурья в Россельхознадзор ДФО позволит объединить усилия в создании оградительных постов и пресечь ввоз зараженного скота из других регионов (в частности из Забайкальского края), где регистрируется большое количество вспышек заболеваний животных.

Также на встрече главы региона с руководителем федерального ведомства был поднят вопрос получения разрешения на экспорт пшеницы в Китай. Проведена вся необходимая подготовительная работа. В Россельхознадзоре заверили, что вся процедура разрешения находится у них на контроле.

Просмотров всего: 654

#губернатор #животные #сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Необходимая инициатива, хорошо что у губернатора есть возможность решать такие вопросы напрямую с федеральным руководством

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Старший в классе

    Необходимая инициатива, хорошо что у губернатора есть возможность решать такие вопросы напрямую с федеральным руководством



    а обычно как?.. Или исключительные полномочия предоставили?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Необходимая инициатива, хорошо что у губернатора есть возможность решать такие вопросы напрямую с федеральным руководством



    а обычно как?.. Или исключительные полномочия предоставили?



    На сессию ходил? Мог бы там у старших товарищей спросить

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Коров из крестьянско-фермерских хозяйств Сергеевки Благовещенского района и Дмитриевки Ивановского района, у которых в мае обнаружили бруцеллез, уничтожили. В мае 2017 года на территории Приамурья зарегистрировано два хозяйства, где обнаружили крупных рогатых, зараженных бруцеллезом. После того как ветеринары подтвердили пробы, управление ветеринарии и племенного животноводства по Амурской области ввело в КФХ ограничительные мероприятия и провели убой больных животных, запретив вывоз и продажу молока и продукции животного происхождения.

    К тому же, пояснил Владислав Бакуменко, переподчинение Приамурья в Россельхознадзор ДФО позволит объединить усилия в создании оградительных постов и пресечь ввоз зараженного скота из других регионов (в частности из Забайкальского края), где регистрируется большое количество вспышек заболеваний животных.

    Вот откуда зараза вся приплыла, с запада,с Забайкалья.

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Походу область сливают кто-то.. и очень планомерно, в течении, уже, нескольких лет.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Походу область сливают кто-то.. и очень планомерно, в течении, уже, нескольких лет.



    Ну да, даже депутаты в Москву на пмж переезжают

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Трясут не звук, а воздух. Едронаёмникам на заметку.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    ay

    Трясут не звук, а воздух. Едронаёмникам на заметку,



    Задачу видимо поставили уже, буду ждать твоих дружков

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Походу область сливают кто-то.. и очень планомерно, в течении, уже, нескольких лет.



    Ну да, даже депутаты в Москву на пмж переезжают



    В Москву на ПМЖ переехали до 20% населения Амурской области. не знал? Как ты думаешь, башкой своей Едрёной, ПОЧЕМУ народ валит из Амурки?

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Походу область сливают кто-то.. и очень планомерно, в течении, уже, нескольких лет.



    Ну да, даже депутаты в Москву на пмж переезжают



    В Москву на ПМЖ переехали до 20% населения Амурской области. не знал? Как ты думаешь, башкой своей Едрёной, ПОЧЕМУ народ валит из Амурки?



    О каком населении ты говоришь? Я о двух конкретных случаях, людей обещавшихся отстаивать и защищать интересы народа перед властью, а воз и ныне там.

    Начинай опять сливаться, поржу

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши



    Все же трясти решил.. Так строишь чего? Раз вопрос так волнует

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    :))) О каких ДВУХ конкретных?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    :))) О каких ДВУХ конкретных?



    Да были тут два депутата.. Странно что ты не вкурсе, видимо все очень плохо

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ???.. Чеглаков?.. ну уехал, чо уж.. в Едре был. Уехал да уехал.. Пасканый, ну и ладно ж.. тож уехал...Абрамов Сергей?.. ну и уехал, и что?.. Довыборов проводить не потребовалось, интересы области и её жителей отстаивают с новыми силами. Сергею честь и хвала, принял партию с рейтингом, еле дотягивающим до 3%.. сейчас поддержка в разы больше, даже в условиях жёсткого изменения правил организации выборного процесса нам удалось получить больше мест, чем в других регионах.А если б систему не переиграли Единоросы под себя, то были б в техническом большинстве, но коалиционные решения партий имели бы место быть. был бы ДИАЛОГ и действительно РАБОТА. сейчас пахать приходится исключительно Не партии власти.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши



    Все же трясти решил.. Так строишь чего? Раз вопрос так волнует



    думать это не твоё, писать бред твоё

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    ???.. Чеглаков?.. ну уехал, чо уж.. в Едре был. Уехал да уехал.. Пасканый, ну и ладно ж.. тож уехал...Абрамов Сергей?.. ну и уехал, и что?.. Довыборов проводить не потребовалось, интересы области и её жителей отстаивают с новыми силами. Сергею честь и хвала, принял партию с рейтингом, еле дотягивающим до 3%.. сейчас поддержка в разы больше, даже в условиях жёсткого изменения правил организации выборного процесса нам удалось получить больше мест, чем в других регионах.А если б систему не переиграли Единоросы под себя, то были б в техническом большинстве, но коалиционные решения партий имели бы место быть. был бы ДИАЛОГ и действительно РАБОТА. сейчас пахать приходится исключительно Не партии власти.



    Я тебе конечно верю

    Труш и ПОПУЛИЗМ разные дороги

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши



    Все же трясти решил.. Так строишь чего? Раз вопрос так волнует



    думать это не твоё, писать бред твоё



    Ну куда мне до вас, опытных тролей

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Сергей Труш

    ???.. Чеглаков?.. ну уехал, чо уж.. в Едре был. Уехал да уехал.. Пасканый, ну и ладно ж.. тож уехал...Абрамов Сергей?.. ну и уехал, и что?.. Довыборов проводить не потребовалось, интересы области и её жителей отстаивают с новыми силами. Сергею честь и хвала, принял партию с рейтингом, еле дотягивающим до 3%.. сейчас поддержка в разы больше, даже в условиях жёсткого изменения правил организации выборного процесса нам удалось получить больше мест, чем в других регионах.А если б систему не переиграли Единоросы под себя, то были б в техническом большинстве, но коалиционные решения партий имели бы место быть. был бы ДИАЛОГ и действительно РАБОТА. сейчас пахать приходится исключительно Не партии власти.



    жители области знают, что их интересы отстаивают? не заметно что кто то наши интересы отстаивает

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши



    Все же трясти решил.. Так строишь чего? Раз вопрос так волнует



    думать это не твоё, писать бред твоё



    Ну куда мне до вас, опытных тролей



    что с разрешением на строительство? никто не занимается этим вопросом,да?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    Старший в классе

    икс7

    хабаровск становится столицей амурской области всё там решается, разрешение на строительство амурчани должны там получать, теперь ещё и это



    Тоже вопрос времени. Проблема совсем недавно вылезла



    одни проблемы у нас в области вылезают, когда уже можно будет без хабаровка получать разрешение на строительство в Благи, похоже никто этой проблемой не занимается



    Есть что-то конкретное или так, решил звук потрясти?



    разрешение на строительство в Благи получают в хабаровске, куда ещё конкретней? думай хоть иногда, а потом пиши



    Серьезно? Ну ты прям новость сделал. И ?

    Может расскажешь тогда что строить решил?



    и когда уже эту проблему решат? сколько времени будут решать? сначала думай, а потом пиши



    Все же трясти решил.. Так строишь чего? Раз вопрос так волнует



    думать это не твоё, писать бред твоё



    Ну куда мне до вас, опытных тролей



    что с разрешением на строительство? никто не занимается этим вопросом,да?



    Занимаются конечно, думаю сейчас готовят пакет документов для тебя, с полным описанием ситуации, найденными путями решения, сроками исполнения и т.д

    Где оставить весь это пакет, чтобы вы могли ознакомится?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Сергей Труш

    ???.. Чеглаков?.. ну уехал, чо уж.. в Едре был. Уехал да уехал.. Пасканый, ну и ладно ж.. тож уехал...Абрамов Сергей?.. ну и уехал, и что?.. Довыборов проводить не потребовалось, интересы области и её жителей отстаивают с новыми силами. Сергею честь и хвала, принял партию с рейтингом, еле дотягивающим до 3%.. сейчас поддержка в разы больше, даже в условиях жёсткого изменения правил организации выборного процесса нам удалось получить больше мест, чем в других регионах.А если б систему не переиграли Единоросы под себя, то были б в техническом большинстве, но коалиционные решения партий имели бы место быть. был бы ДИАЛОГ и действительно РАБОТА. сейчас пахать приходится исключительно Не партии власти.



    Профукал выборы- сваливай на "переигровку системы". Низко.

    Не пришлось довыборов делать, потому, что по одномандатным проиграли всем кому можно, показатель доверия к вашим лидерам.

    Честь и хвала клоуну-бухарику, кинувшего своих избирателей. Ладно бы был рядовым клоуном, так ведь лидер был. А когда у вас такой лидер, грустно представлять кто в ваших рядах. Хорошо, что теперь ЛДПР показало своё лицо во всей красе. Один бухающий говорит какой он крутой, то другой вообще допускает лексикон быдла. Сборище клоунов, не иначе

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