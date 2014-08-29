На телемарафоне «Крылья» деньги соберут на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП

4 июня 2017 года в Приамурье пройдет четвертый благотворительный телемарафон «Крылья». Деньги будут собирать на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок». Этой зимой на средства, собранные в рамках телемарафона, курс лечения прошли 30 детей с диагнозом ДЦП.

Матери четверых детей Юле Дзевенис приходится быть в боевой готовности 24 часа в сутки. От этого зависит благополучие не только 3-летнего Леши, но и старших троих детей. Глава семьи ушел, не выдержав испытаний, Юлия осталась воспитывать детей одна.

Младший ребенок родился раньше срока, был подключен к аппарату искусственного дыхания. Малышу поставили диагнозы – церебральный паралич и эпилепсия. Из-за приступов Леша до двух лет просто лежал, пока его не свозили к эпилептологу в Новосибирск. Сейчас мальчик может фиксировать взгляд, брать игрушки, ползать по-пластунски. Добиться этого помогла кинезиотерапия.

Один из курсов реабилитации мальчик прошел в рамках программы «Здоровый ребенок». Средства на нее собрали во время телемарафона в 2016 году. Занятия помогают снимать спазмы и развивают двигательную активность.

«Даже вот за 10 дней у нас динамика пошла. Кинезиотерапия хотя бы дает толчок. Просто этим нужно заниматься ежедневно и постоянно. Он же весь деревянный, как Буратино... То есть снялась спастика немного, он стал шевелить, передвигать руками и ногами. Он начал делать правильные движения, не хаотично, не как попало», – рассказывает мама Леши Юлия Дзевенис.

10 дней кинезиотерапии со скидкой обходятся в 13,5 тысячи рублей. В прошлом году такие курсы с помощью телемарафона оплатили для 30 малышей. Большинство из них впервые привезли на реабилитацию из сел Амурской области. Врачи поработали не только с детьми, но и с родителями. Им показали упражнения, которые необходимо делать каждый день вместе с малышами.

Вася Гоголев тоже прошел реабилитацию методом кинезиотерапии. После занятий он осенью сделал первые шаги с поддержкой. Ребенку 2,5 года.

«Мы практически не держали голову, не использовали руку, заваливались на эту сторону сильно. Сейчас он все делает фактически самостоятельно. Ему не больно. Плачут они почти все на занятиях только потому, что я заставляю его делать то, что он не умеет делать, либо не хочет», – рассказывает кинезиотерапевт Сергей Бещетников.

По методике врач постоянно провоцирует своего пациента. Например, специально ставит мальчика в неудобные ему позы или намеренно толкает его, чтобы, падая, Вася опирался на слабую правую руку.

Только в одной из клиник Благовещенска кинезиотерапией занимаются около 100 пациентов, большая часть – дети. Врачи проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Именно у них будут лечиться ребятишки, деньги для которых соберут на телемарафоне «Крылья».

Часть собранных средств пойдет на адресную помощь для Евгении Дудченко и Арсения Реснянского. Двухлетней Жене нужен аппарат для ходьбы, трехлетнему Арсению – трансплантация кишечника.

«Мальчику три года, он сейчас находится на лечении в Корее. Ему необходима операция, но и сейчас лечение проходит в долг. Суммы огромные, поэтому призываем всех неравнодушных поучаствовать и помочь», – говорит исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

Пункты сбора средств начнут работать в Благовещенске 3 июня. Ящики установят в общественных местах и в крупных торговых центрах. А 4 июня в прямом эфире «Альфа-канала» с 11:00 до 17:00 пройдет сам телемарафон «Крылья». Не дожидаясь старта благотворительного мероприятия, один из торговых центров уже перечислил 100 тысяч рублей на помощь детям.

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Нино Кохреидзе