В Минусинске застрелен главред общественно-политической газеты Дмитрий Попков

Фото: aif.ru

В Красноярском крае застрелен экс-депутат Минусинского горсобрания, главный редактор общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрий Попков. Как рассказали агентству РИА Новости в Главном следственном управлении СК по региону, тело 42-летнего мужчины было обнаружено в помещении бани во дворе частного дома.

Ведутся поиски стрелявшего, обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в МВД по Красноярскому краю. Возбуждено уголовное дело. В качестве одного из возможных мотивов преступления следствие рассматривает профессиональную деятельность убитого.

Для раскрытия убийства в Минусинск выехала специальная группа оперативников из Красноярска.

Дмитрий Попков в 2013 году был признан виновным по делу об избиении на улице 15-летнего подростка-инвалида и приговорён к 300 часам обязательных работ.

В феврале 2014 года он был лишен депутатского статуса. Своей вины в произошедшем бывший депутат не признал.

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Алексей Воскобойников