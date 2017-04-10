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В Благовещенске очистят от мусора берег реки Зеи

В Благовещенске очистят от мусора берег реки Зеи
Фото: onf.ru

26 мая личный состав амурского управления МЧС, специалисты ГИМС, специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, студенты вузов, администрация Благовещенска примут участие во всероссийской акции «Чистый берег». Всего порядка 300 человек выйдут к реке Зее в районе Астраханских лугов, чтобы очистить берег от мусора.

«Мусор, собранный в мешки, будет загружаться в автомобили ГСТК и вывозиться. Принять участие в акции мы приглашаем всех желающих. Ведь это наше общее дело. Чистый берег – это, прежде всего, безопасность горожан, которые будут отдыхать у воды», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Амурской области Иван Воробьев.

Акция «Чистый берег» традиционно проводится в Приамурье в конце мая, перед началом купального сезона. В этом году участники очистят от мусора правый берег реки Зеи в районе Астраханских лугов. В прошлом году при проведении акции «Чистый берег» были очищены от мусора участки на правом берегу реки Зеи от улицы Амурской, 1, вниз по течению до затона и вверх по течению до улицы Октябрьской, а также участок берега от улицы Чайковского до спиртзавода.

26 мая акция продлится до 17 часов. Принять в ней участие может любой желающий, сообщает амурское управление МЧС.

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#жизнь #природа

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Комментарии
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  • Бум

    Бум
    1 час назад

    Акция начинается 26 мая, а личный состав вышеперечисленных учреждений уже вышел??? И сегодня она 25 мая продлится до 17 часов???

  • Big Wolf

    Big Wolf
    1 час назад

    Где МЧС там пиар и лицемерие!

  • OT

    OT
    1 минута назад

    Да ланческая протока во многих места экскаваторами и бульдозерами изрыта с такими ямами, что неизбеэжно служат инициаторами для свалки .

    Это дикари по добыче песка и гравия наверно имеют полное разрешение на такое варварство..

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