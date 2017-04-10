В Благовещенске очистят от мусора берег реки Зеи

Фото: onf.ru

26 мая личный состав амурского управления МЧС, специалисты ГИМС, специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, студенты вузов, администрация Благовещенска примут участие во всероссийской акции «Чистый берег». Всего порядка 300 человек выйдут к реке Зее в районе Астраханских лугов, чтобы очистить берег от мусора.

«Мусор, собранный в мешки, будет загружаться в автомобили ГСТК и вывозиться. Принять участие в акции мы приглашаем всех желающих. Ведь это наше общее дело. Чистый берег – это, прежде всего, безопасность горожан, которые будут отдыхать у воды», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Амурской области Иван Воробьев.

Акция «Чистый берег» традиционно проводится в Приамурье в конце мая, перед началом купального сезона. В этом году участники очистят от мусора правый берег реки Зеи в районе Астраханских лугов. В прошлом году при проведении акции «Чистый берег» были очищены от мусора участки на правом берегу реки Зеи от улицы Амурской, 1, вниз по течению до затона и вверх по течению до улицы Октябрьской, а также участок берега от улицы Чайковского до спиртзавода.

26 мая акция продлится до 17 часов. Принять в ней участие может любой желающий, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 369

#жизнь #природа

распечатать

Екатерина PL