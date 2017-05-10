В доме манчестерского смертника обнаружена мастерская по изготовлению бомб

Британские правоохранители обнаружили мастерскую для изготовления взрывных устройств в доме предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал ABC News.

По данным телеканала, в доме предполагаемого террориста были найдены химические вещества в объёмах, достаточных для изготовления ещё нескольких взрывных устройств. Официально эта информация не подтверждается.

Ранее глава манчестерской полиции Иан Хопкинс заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что теракт в концертном комплексе «Манчестер Арена», организовала преступная сеть.

Как заявил ABC News эксперт по борьбе с терроризмом, знакомый с ходом расследования теракта, механизм взрывного устройства в Манчестере был похож на те же бомбы, что использовали террористы, организовавшие атаки в Брюсселе в прошлом году. По данным эксперта, Абеди прибыл к месту преступления на поезде. Взрывное устройство, скорее всего, он пронёс в рюкзаке, предположилл собеседник телеканала.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв прогремел в Манчестере вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник привёл в действие самодельное взрывное устройство сразу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека (в том числе 12 детей), ещё 64 человека остаются в больнице (из них 20 – в критическом состоянии). Кроме того, девять человек (в основном подростки) считаются пропавшими без вести.

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Алексей Воскобойников